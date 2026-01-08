將軍濕地再添國際保育類新紀錄　易危遺鷗現身成台灣第五筆紀錄

▲與紅嘴鷗及裏海燕鷗混群的國際保育類易危鳥種遺鷗（左二），現身台南將軍鹽田，成為台灣第五筆紀錄，吸引鳥友關注。(林坤慧提供，下同)

記者林東良／台南報導

台南將軍濕地再傳生態佳音，日前記錄到一隻極為罕見的鳥種──遺鷗（Relict Gull），不僅是將軍濕地首度出現的紀錄物種，也成為台灣第五筆正式紀錄，該物種目前被列入國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中的「易危（Vulnerable, VU）」等級，屬於全球關注的保育類水鳥，此次現身格外珍貴。

迷鳥現蹤紅嘴鷗群中 一眼看出「不一樣」

這隻遺鷗是由台南鳥會鳥友林坤慧於1月7日帶領完賞鳥活動後，在將軍鹽田進行自主觀察時所發現。當時她原本在鹽田旁尋找諾氏鷸的蹤影，卻在一群紅嘴鷗之中，發現一隻外型、羽色明顯不同的個體。林坤慧隨即以望遠鏡細查並拍攝影像比對，確認該鳥正是台灣極為罕見的遺鷗。這種「在人群中一眼看出異類」的瞬間，正是長期野外觀察累積的直覺與經驗。

▲覓食中的遺鷗。

全球族群稀少 非固定遷徙來台物種

台南鳥會指出，遺鷗在台灣屬於迷鳥，全球族群數量本就稀少，主要繁殖於中亞鹽湖地區，並非固定遷徙來台的水鳥。此次現身將軍鹽田，推測可能與日前出現在彰化永興魚塭區的遺鷗為同一隻個體，因近期寒流南下影響活動範圍與飛行路線，才意外南移至台南沿海濕地。

台灣僅五筆紀錄 偏好大型河口與濕地回顧歷年資料，台灣過去僅有四筆遺鷗紀錄，分別為：2013年：金門浯江溪口；2016年：宜蘭蘭陽溪口；2024年：屏東大鵬灣及高屏溪口；2025年：彰化永興魚塭區。此次台南將軍鹽田的紀錄，正式成為台灣第五筆。從分布地點可看出，遺鷗明顯偏好大型河口或大面積濕地環境，也間接證明將軍鹽田具備良好棲地條件與足夠生態容量，能吸引國際級稀有水鳥停棲。

▲遺鷗（左一）嘴喙的黑色且較粗厚，紅嘴鷗嘴喙偏紅且較細長。

長期監測奏效 公民科學寫下關鍵一筆

台南鳥會長期認養將軍鹽田，持續進行定期鳥類調查與資料建檔，累積多年完整紀錄。此次遺鷗的即時辨識與確認，正是在長期監測制度下發揮效果，讓這筆珍貴紀錄沒有被錯過。鳥會也強調，將軍濕地不僅是水鳥度冬的重要棲地，更是東亞—澳大利西亞遷徙線上的關鍵中繼站。遺鷗的現身，不只是名單上多了一個名字，而是再次提醒：台南沿海濕地，在全球水鳥保育網絡中佔有不可取代的位置。

賞鳥請留距離 讓稀客安心停棲

台南鳥會也呼籲，民眾賞鳥與拍攝時務必保持適當距離，避免干擾鳥類覓食與休息，讓這些跨越千里的訪客，能在濕地中安心補充能量、繼續牠們未完的旅程。