ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

將軍濕地再添國際保育類新紀錄　易危遺鷗現身成台灣第五筆紀錄

▲與紅嘴鷗及裏海燕鷗混群的國際保育類易危鳥種遺鷗（左二），現身台南將軍鹽田，成為台灣第五筆紀錄，吸引鳥友關注。(林坤慧提供，下同)

▲與紅嘴鷗及裏海燕鷗混群的國際保育類易危鳥種遺鷗（左二），現身台南將軍鹽田，成為台灣第五筆紀錄，吸引鳥友關注。(林坤慧提供，下同)

記者林東良／台南報導

台南將軍濕地再傳生態佳音，日前記錄到一隻極為罕見的鳥種──遺鷗（Relict Gull），不僅是將軍濕地首度出現的紀錄物種，也成為台灣第五筆正式紀錄，該物種目前被列入國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中的「易危（Vulnerable, VU）」等級，屬於全球關注的保育類水鳥，此次現身格外珍貴。

迷鳥現蹤紅嘴鷗群中　一眼看出「不一樣」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這隻遺鷗是由台南鳥會鳥友林坤慧於1月7日帶領完賞鳥活動後，在將軍鹽田進行自主觀察時所發現。當時她原本在鹽田旁尋找諾氏鷸的蹤影，卻在一群紅嘴鷗之中，發現一隻外型、羽色明顯不同的個體。林坤慧隨即以望遠鏡細查並拍攝影像比對，確認該鳥正是台灣極為罕見的遺鷗。這種「在人群中一眼看出異類」的瞬間，正是長期野外觀察累積的直覺與經驗。

▲與紅嘴鷗及裏海燕鷗混群的國際保育類易危鳥種遺鷗（左二），現身台南將軍鹽田，成為台灣第五筆紀錄，吸引鳥友關注。(林坤慧提供，下同)

▲覓食中的遺鷗。

全球族群稀少　非固定遷徙來台物種

台南鳥會指出，遺鷗在台灣屬於迷鳥，全球族群數量本就稀少，主要繁殖於中亞鹽湖地區，並非固定遷徙來台的水鳥。此次現身將軍鹽田，推測可能與日前出現在彰化永興魚塭區的遺鷗為同一隻個體，因近期寒流南下影響活動範圍與飛行路線，才意外南移至台南沿海濕地。

台灣僅五筆紀錄　偏好大型河口與濕地回顧歷年資料，台灣過去僅有四筆遺鷗紀錄，分別為：2013年：金門浯江溪口；2016年：宜蘭蘭陽溪口；2024年：屏東大鵬灣及高屏溪口；2025年：彰化永興魚塭區。此次台南將軍鹽田的紀錄，正式成為台灣第五筆。從分布地點可看出，遺鷗明顯偏好大型河口或大面積濕地環境，也間接證明將軍鹽田具備良好棲地條件與足夠生態容量，能吸引國際級稀有水鳥停棲。

▲與紅嘴鷗及裏海燕鷗混群的國際保育類易危鳥種遺鷗（左二），現身台南將軍鹽田，成為台灣第五筆紀錄，吸引鳥友關注。(林坤慧提供，下同)

▲遺鷗（左一）嘴喙的黑色且較粗厚，紅嘴鷗嘴喙偏紅且較細長。

長期監測奏效　公民科學寫下關鍵一筆

台南鳥會長期認養將軍鹽田，持續進行定期鳥類調查與資料建檔，累積多年完整紀錄。此次遺鷗的即時辨識與確認，正是在長期監測制度下發揮效果，讓這筆珍貴紀錄沒有被錯過。鳥會也強調，將軍濕地不僅是水鳥度冬的重要棲地，更是東亞—澳大利西亞遷徙線上的關鍵中繼站。遺鷗的現身，不只是名單上多了一個名字，而是再次提醒：台南沿海濕地，在全球水鳥保育網絡中佔有不可取代的位置。

賞鳥請留距離　讓稀客安心停棲

台南鳥會也呼籲，民眾賞鳥與拍攝時務必保持適當距離，避免干擾鳥類覓食與休息，讓這些跨越千里的訪客，能在濕地中安心補充能量、繼續牠們未完的旅程。

關鍵字： 將軍濕地國際保育紀錄易危遺鷗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

柯基乖乖等放飯　媽咪「燒聲下指令」牠超問號：能吃了嗎？

不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

一見人就「暖笑討抱抱」　收容所白汪可愛模樣網融化：帶牠回家

將軍濕地再添國際保育類新紀錄　易危遺鷗現身成台灣第五筆紀錄

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

黃金獵犬和貓兄弟長大　對枕頭狂做1動作網笑翻：新品種大貓

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出招網笑：跟我女兒用的同款

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園　優雅穿梭森林

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

布拉格河邊海貍鼠超親人　慢慢靠近抱人類大腿！

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

將軍濕地再添國際保育類新紀錄　易危遺鷗現身成台灣第五筆紀錄

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出招網笑：跟我女兒用的同款

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園　優雅穿梭森林

一見人就「暖笑討抱抱」　收容所白汪可愛模樣網融化：帶牠回家

黃金獵犬和貓兄弟長大　對枕頭狂做1動作網笑翻：新品種大貓

不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

柯基乖乖等放飯　媽咪「燒聲下指令」牠超問號：能吃了嗎？

貓咪失蹤男友出門哭找3小時　結果胖貓竟躲在廚房抽屜

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

雷諾最新跨界車款「Filante即將揭曉」！南韓製造1／13首爾先發

將軍濕地再添國際保育類新紀錄　易危遺鷗現身成台灣第五筆紀錄

寵物動物熱門新聞

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

見人就「暖笑討抱抱」　收容所汪想要一個家

將軍濕地再添國際保育類新紀錄易危遺鷗現身

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

阿金和貓兄弟長大　做1動作網笑翻：變種大貓

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出奇招

動物園黑熊亞洲蹲　根本工讀生！

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

貓失蹤他出門哭找3小時　結果傻眼

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

讀者迴響

熱門新聞

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

見人就「暖笑討抱抱」　收容所汪想要一個家

將軍濕地再添國際保育類新紀錄易危遺鷗現身

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

阿金和貓兄弟長大　做1動作網笑翻：變種大貓

貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出奇招

動物園黑熊亞洲蹲　根本工讀生！

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

貓失蹤他出門哭找3小時　結果傻眼

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

流浪狗熱愛撿球「準時上班11年」

熱門寵物影片

更多
拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

貓咪失蹤男友出門找3小時找到哭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

布拉格河邊海貍鼠超親人　慢慢靠近抱人類大腿！

布拉格河邊海貍鼠超親人　慢慢靠近抱人類大腿！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面