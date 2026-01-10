餅乾賣完「被鹿嫌棄」狂碎念　氣噗噗抱怨感覺罵得很髒

記者賈沐蓉／綜合報導

網友洪小姐最近去奈良旅遊，但時間太晚沒買到日本鹿們最愛吃的鹿餅，於是遭「地頭鹿」碎碎念攻擊洗禮。儘管雙方語言不通，但還是聽得出來怨氣沖天，似乎在抗議她沒給食物居然還好意思拍照，轉頭離開後還邊走邊發火。

▲過來發現沒鹿餅，整隻鹿超氣。（圖／Threads@_kelllek_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

發現沒食物氣到不行

沒吃到餅乾的鹿斜眼看著正在拍照的洪小姐，鼻子裡發出嫌棄的「嗯！嗯！」叫聲，彷彿在罵她居然不知道要奉上供品，加上認真又生氣的表情，更讓人肯定牠絕對在罵髒話。儘管她試圖解釋自己就剛好沒買到，但當事鹿完全不接受，當場拒絕拍攝掉頭就走，離開時嘴裡還在繼續抱怨。

▲鹿：沒帶食物還想拍照啊！（圖／Threads@_kelllek_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後有個好心的大哥送了原PO一塊鹿餅，讓她們可以體驗一下餵鹿的感覺。許多網友也被一人一鹿「跨物種逗嘴」的影片萌翻，「鹿：沒買鹿餅，看什麼鹿啦！」、「沒給牠吃的牠很憤鹿」、「最後一句是髒話，我聽得出來喔」。

▲得來不易的鹿餅。（圖／Threads@_kelllek_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）