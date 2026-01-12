ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
被惡主人狂餵義大利麵「胖到無法走路」　30公斤巨汪成功瘦身

被主人狂餵義大利麵「胖到30公斤」站不起來　收容所汪成功瘦身。（圖／翻攝自Facebook／Oakwood Dog Rescue）

▲受虐汪成功瘦身。（圖／翻攝自Facebook／Oakwood Dog Rescue

記者李振慧／綜合報導

英國一隻叫做帕奇(Patch)的黑白混種狗，因為多年來被主人狂餵義大利麵，導致牠體重高達驚人的30公斤，去年送到動物收容所時不但過胖，還飽受皮膚病等多種疾病折磨，可憐模樣讓志工們非常心疼。

混種犬遭虐送收容所　重達30公斤無法行走

身為混種犬的帕奇，2025年6月被被送到赫爾市(Hull)動物收容中心Oakwood Dog Rescue，由於前任主人沒有好好照顧，導致牠體重重達30公斤，幾乎無法正常行走，脖子上還有因長期戴著項圈導致的大傷口、28顆牙齒嚴重腐蝕與皮膚疾病。

收容所志工表示，前任主人把帕奇送到收容所時，還稱牠是一隻有攻擊性的可惡狗，但她實際見到帕奇後卻發現，帕奇不但身上有許多傷，還虛弱到根本站不起來，立即安排送去接受獸醫治療，「我看到牠的時候忍不住哭了，牠胖得太誇張了」。

受虐胖狗大變身　6個月甩15公斤

志工們為帕奇制定了一連串減重計畫，包含改變飲食，讓牠改吃健康的五穀與肉類食物，每天四餐，並逐漸減少飯量，另外考量到狗狗的關節比較脆弱，讓牠以水療的方式進行運動與復健。

在志工們長期的努力之下，帕奇逐漸減掉體重、恢復健康體態，在短短6個月內成功甩肉15公斤。志工表示，「之前看到牠連起床都很困難，現在卻變得如此快樂、輕盈，真的很令人欣慰」。

目前帕奇在接受訓練後，被認為可以安全和10歲以上兒童一起生活，也可以和其他狗狗一起相處，現在牠已經準備好找到一個永遠的家。

