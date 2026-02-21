伯恩山「一個月沒見媽媽」　興奮衝刺撒嬌猛聞確認味道

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國邁阿密的伯恩山犬Matcha1個月沒見到媽媽了，這天媽媽男友帶著牠迎門，Matcha遠遠地媽媽時還愣了一下，接著就興奮地衝過來撒嬌討摸摸。

▲Matcha跟媽媽分開一個月，重新見面後超興奮。（圖／翻攝自TikTok／@matchabernie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嗅覺辨識成功 媽咪近在眼前

Matcha被爸爸牽到走廊，當認出熟悉味道的那一瞬間，尾巴已經在興奮地左右搖擺，接著毫不猶豫地衝向媽媽懷中又親又蹭又聞，確認眼前的人真的是媽咪，同時用全身力量表達重逢的喜悅。Matcha的飼主在留言中表示，自己離開時把愛犬託付給男朋友暫時照顧，男友在Matcha還小時就經常陪伴，「所以牠這段時間過得非常好」。

▲Matcha：這個味道...好熟悉！（圖／翻攝自TikTok／@matchabernie）

▲發現是媽媽立刻快樂地衝過去。（圖／翻攝自TikTok／@matchabernie）

Matcha的「黏媽媽事件」還不只一樁，有次媽媽上班時收到家人傳來的訊息，就看見毛孩守在門口眼巴巴的等媽媽回家。許多網友也被牠與媽媽相見時的溫馨場面融化，「這份愛是無可匹敵的」、「別再離開牠了拜託」、「那個雀躍的小腳步」。

▲在媽媽上班時等在門口的Matcha。（圖／翻攝自TikTok／@matchabernie）