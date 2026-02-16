柯爾鴨「手上生蛋」萌翻！　網看搖屁屁：一起用力



▲柯爾鴨生蛋。（圖／網友 s8606886068 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者陳香菱／綜合報導

近日，Threads上一段溫馨又奇妙的影片引發網友熱議。一名柯爾鴨飼主分享了自家愛鴨生產的珍貴瞬間，只見柯爾鴨在主人手掌中用力「排卵」，蛋順勢滑落後，鴨鴨還輕快地抖動兩下屁股，模樣既療癒又充滿信任感，讓不少網友直呼：「生完搖屁屁好可愛！」

預感「產期」將至 飼主手接驚喜

飼主表示，這幾天觀察到家中的柯爾鴨出現食慾不振、活動力下降的跡象，根據過往經驗判斷，應該是到了要生蛋的時候。於是飼主特地準備了一盆水，希望能讓牠在水中順產，沒想到這隻柯爾鴨最後竟選擇在飼主的手掌中完成「鴨生大事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中可見，柯爾鴨屁屁用力收縮了好幾下，一顆圓潤的蛋便順著手勢滑落到飼主掌心。生完蛋後，鴨鴨還俏皮地抖了兩下屁屁，彷彿卸下了重擔。飼主對此也感到十分驚訝，直呼：「這是第一次生在手上，感覺真的很奇妙。」

網友笑稱「邊看邊出力」 信任感成亮點

影片曝光後，吸引大批網友留言朝聖，紛紛表示：「生完搖屁屁的樣子太可愛了」、「為什麼我看著影片也會跟著一起用力」、「她生完沒有急著看手中的蛋欸，很信任你」。也有網友開玩笑說，「馬上在牠面前起鍋燒油」、「不要說這是早餐欸」。

未受精蛋如何處理？ 飼主：放久會臭只能丟掉

對於網友好奇「這顆蛋會孵出小鴨嗎？」飼主解釋，這是一顆「未受精蛋」，並不會孵化出生命。飼主也分享，以前女兒會拿盒子把蛋收集起來當紀念，但因為蛋放久了會變質發臭，所以通常過幾天後還是會處理掉。

飼主進一步提到，對鴨鴨來說，蛋在體內可能就像「異物」般不舒服，因此生完後通常不會特別理會。這次難得的「手掌生產」經驗，也讓主人直呼「太奇妙」。