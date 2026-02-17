ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

天冷進補？柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑：再放點蔥薑蒜

▲米酒瓶內「其實是溫水」。（圖／網友 jiatinghsiao 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲米酒瓶內「其實是溫水」。（圖／網友 jiatinghsiao 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳香菱／綜合報導

近日，Threads上一段影片引發網友瘋傳，畫面中五隻黃色小鴨在水盆裡戲水，隨後飼主竟倒入了一瓶「紅標米酒」，飼主還幽默配文：「天冷了，讓你們溫暖一下」，讓不少網友笑稱，「這是薑母鴨嗎？」

米酒瓶裝溫水　飼主巧思「應景」爆紅

飼主日前分享這段療癒影片，畫面中五隻可愛的柯爾鴨幼雛在水中活蹦亂跳，模樣相當討喜。面對網友的好奇，飼主隨後揭開真相，表示米酒瓶內裝的「其實是溫水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主透露，平時都會定時幫小鴨洗澡，但單純的洗澡畫面點閱率不高，為了增加趣味性，才突發奇想拿米酒瓶當道具「應景」一下，沒想到意外引發熱烈討論。

在 Threads 查看

網友化身大廚「在線點菜」：薑片、茼蒿不能少

影片曝光後，留言區瞬間歪樓，大批網友紛紛化身「大廚」提供烹飪建議：「洗澡要放薑片才不會冷到」、「要先炒過再加水，比較不會讓鴨子冷到」、「放點蔥薑蒜料酒」、「放點茼蒿好像不錯，還有米血、豆腐皮之類的」。

飼主曬長大照「求饒」：長大這麼可愛不能吃

面對網友們熱情的「食譜攻擊」，飼主也隨即附上柯爾鴨長大後的影片作為回應。只見原本黃色的小鴨已長成渾圓飽滿、羽毛潔白的成鴨，模樣十分靈動可愛。飼主也替愛寵發聲：「長大這麼可愛，怎麼可以吃柯爾鴨！」呼籲大家這只是幽默互動。

關鍵字： 柯爾鴨洗澡薑母鴨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

路邊撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

轉頭一看寶寶戴「貓帽」還有尾巴當圍巾　媽笑出來：白擔心了

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

她喊家貓「咪咪」！下秒卻竄出3顆頭狂盯鏡頭　網笑：根本戲精

土撥鼠專心挖洞卻被狗狗「狂騷擾屁股」　中斷4次讓牠狂抓了

主人帶毛孩踏青　貓咪死賴在包裡一臉委屈：不打算養我了嗎

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

山區遛狗「放開牽繩自由奔跑」　汪太興奮跌進深12公尺坑洞

廟裡參拜驚見「虎爺顯靈啦」　橫樑上閉眼端坐萌獲22萬讚

天冷進補？柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑：再放點蔥薑蒜

土撥鼠專心挖洞卻被狗狗「狂騷擾屁股」　中斷4次讓牠狂抓了

最強「碰瓷」慣犯！短腿貓借宿朋友家　下秒倒地滑行討摸摸

米克基揪睡覺「站床前狂暗示」　穿小洋裝回眸滿臉誠懇笑容

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

她喊家貓「咪咪」！下秒卻竄出3顆頭狂盯鏡頭　網笑：根本戲精

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行憲政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

寵物動物熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

主人帶踏青　貓咪死賴在包裡一臉委屈

柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑翻

柯爾鴨「手上生蛋」萌翻網

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」下場慘

讀者迴響

熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

主人帶踏青　貓咪死賴在包裡一臉委屈

柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑翻

柯爾鴨「手上生蛋」萌翻網

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」下場慘

貓咪愛闖廚房　奴才只好關住自己

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面