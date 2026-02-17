天冷進補？柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑：再放點蔥薑蒜



▲米酒瓶內「其實是溫水」。（圖／網友 jiatinghsiao 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者陳香菱／綜合報導

近日，Threads上一段影片引發網友瘋傳，畫面中五隻黃色小鴨在水盆裡戲水，隨後飼主竟倒入了一瓶「紅標米酒」，飼主還幽默配文：「天冷了，讓你們溫暖一下」，讓不少網友笑稱，「這是薑母鴨嗎？」

米酒瓶裝溫水 飼主巧思「應景」爆紅

飼主日前分享這段療癒影片，畫面中五隻可愛的柯爾鴨幼雛在水中活蹦亂跳，模樣相當討喜。面對網友的好奇，飼主隨後揭開真相，表示米酒瓶內裝的「其實是溫水」。

飼主透露，平時都會定時幫小鴨洗澡，但單純的洗澡畫面點閱率不高，為了增加趣味性，才突發奇想拿米酒瓶當道具「應景」一下，沒想到意外引發熱烈討論。

網友化身大廚「在線點菜」：薑片、茼蒿不能少

影片曝光後，留言區瞬間歪樓，大批網友紛紛化身「大廚」提供烹飪建議：「洗澡要放薑片才不會冷到」、「要先炒過再加水，比較不會讓鴨子冷到」、「放點蔥薑蒜料酒」、「放點茼蒿好像不錯，還有米血、豆腐皮之類的」。

飼主曬長大照「求饒」：長大這麼可愛不能吃

面對網友們熱情的「食譜攻擊」，飼主也隨即附上柯爾鴨長大後的影片作為回應。只見原本黃色的小鴨已長成渾圓飽滿、羽毛潔白的成鴨，模樣十分靈動可愛。飼主也替愛寵發聲：「長大這麼可愛，怎麼可以吃柯爾鴨！」呼籲大家這只是幽默互動。