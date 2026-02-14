虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

▲鄰居養的虎斑曬日光浴。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

冬日暖陽總是讓喵星人難以抗拒！近日有一隻鄰居放養的「三重胖虎斑」，被目擊在柏油路上忘情打滾，享受天然日光浴。沒想到當牠發現有人在看，立刻切換成正經模式轉身就想溜，殊不知這一站起來，超低底盤的「豪華巨肚」瞬間隨著步伐左右甩動，超反差畫面讓目擊者笑噴直呼：「這瓦斯桶成精啦！」

▲鄰居養的虎斑曬日光浴被發現逃離現場。（影／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



胖貓曬日光浴被發現 快速逃離現場

最近氣溫變化大，只要太陽露臉，路邊總能捕捉到正在「行光合作用」的毛孩。一名李姓網友分享了一段逗趣影片，畫面中一隻體型相當福態的虎斑貓，正四腳朝天躺在粗糙的柏油路面上，把馬路當成自家的貓抓板。只見牠一臉陶醉地扭動身體，利用地面摩擦背部止癢，還不時踢踢後腿，看起來既愜意又軟爛，彷彿整條馬路都是牠的伸展台。

不過，這隻虎斑貓似乎感覺到了「視線的重壓」，原本還在忘情扭動的牠，突然定格轉頭，發現有人類正拿著鏡頭對著自己後，眼神瞬間變得有些犀利，彷彿在說：「看什麼看？沒看過貓咪做SPA嗎？」為了維持高冷形象，胖虎斑決定結束這場公開的打滾秀，一個翻身準備帥氣離場。

▲李姓網友說這隻虎斑常在鄰居機車上睡覺。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

肚皮超搶戲 虎斑貓伙食吃很好

殊不知，最爆笑的一幕就在牠站起來的瞬間發生！當虎斑貓四腳著地後，原本藏在捲曲身體裡的肚子瞬間「解壓縮」。隨著牠邁開步伐快步離開，那顆幾乎快要貼到地板的「巨型鮪魚肚」也跟著節奏左右劇烈晃動。從側面看過去，這隻貓星人就像是一條行走的吐司，飽滿的腰身與走路時些微外八的後腿，徹底出賣了牠平常的伙食有多豐盛。

李姓網友表示，「這隻胖貓常在我的住處周圍散步，且牠右耳有剪耳，是一隻被鄰居放養的母貓！」另外牠也時常在鄰居的摩托車椅墊上納涼，模樣相當討喜。

▲貓咪過胖的問題。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

最後，李姓網友也笑說，原本看牠躺著或趴著時還沒那麼明顯，一站起來才發現「事情不單純」，那個圓滾滾的肚子實在太搶戲，讓人看著看著就被療癒了。不過也要提醒，雖然胖胖的貓咪很可愛，但若是家貓過度肥胖仍會造成關節與心血管負擔；至於路邊的浪浪或放養貓，在享受日光浴時也要注意車輛往來，以免發生危險。