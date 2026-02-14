ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」　謎之舉動讓奴才看呆了

▲▼兩貓跳台上上演「靈魂交換儀式」。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩貓跳台上上演「靈魂交換儀式」。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

貓咪的邏輯總是讓人猜不透！近日一名林姓網友在家中記錄下逗趣的一幕，家裡的兩隻愛貓佔據了牆上的貓跳台，原本以為要上演激烈的地盤爭奪戰，沒想到雙方一出招，畫風卻突然變成「0.5倍速慢動作」，超佛系的打架方式讓飼主看了一頭霧水又好笑。


▲雙貓跳上演打架戲碼（影／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
 

貓咪迷之舉動

許多飼主為了讓貓主子有更多活動空間，會在家中牆面安裝貓跳台，但也常意外成為「擂台戰」現場。畫面中可見，一隻蓬鬆霸氣的緬因貓（哈姆）佔據了右上方的跳台，居高臨下地看著左下方的橘白貓（果果）。兩隻貓咪眼神交會，氣氛一度緊張，似乎隨時都要爆發一場貓拳大戰。

然而，下一秒的發展卻讓人跌破眼鏡。只見果果伸出興奮的小手，試探性地摸了一下對方的貓掌，動作輕柔得像是在確認「開關」；而哈姆也禮尚往來，緩緩地伸出毛茸茸的手掌回敬一下。雙方就這樣「你摸我一下，我碰你一下」，完全沒有煙硝味，反而像是在進行某種神秘的傳輸儀式，或是正在跳著無聲的探戈。

▲▼兩貓跳台上上演「靈魂交換儀式」。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲果果很喜歡幫哈姆理毛。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貓大哥內心戲十足

最搞笑的是果果的表情，雖然動作超溫柔，但牠的耳朵卻誠實地開起「飛機耳」，眼睛還微微瞇起，彷彿內心戲演得很足：「大.…大哥，我只是想確認一下你的手有沒有洗？」這種「身體很誠實、表情很害怕」的反差萌，搭配上兩隻貓彷彿網路連線延遲般的慢動作出拳，讓原本的對峙瞬間變成了喜劇片。

▲▼兩貓跳台上上演「靈魂交換儀式」。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲果果之前受傷戴頭套時，哈姆也會陪在牠的身邊。（圖／林姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段「佛系互毆」的影片曝光後，讓人不禁感嘆貓咪的社交距離實在太奧妙。雖然沒有激烈的哈氣與飛撲，但這種無聲的角力，反而更能看出主子們平時相愛相殺的好感情。

林姓網友表示：「果果是一個愛舔人、愛用人的老大哥，像是家中的里長伯，沒事就喜歡去用人家一下，常常最後變成自己挨吞其他人的『貓拳』伺候。」

