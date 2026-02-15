受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

▲果果裝可憐！一整晚隔空洗臉，沒想到隔天趁家裡沒人將傷口舔乾淨。（圖／網友Phina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

貓咪的演技有時候連奧斯卡都要讓路！一隻橘白貓「果果」先前因為腳趾受傷需要頭套，起初牠一臉委屈地對著空氣舔，讓飼主以為防護成功。沒想到隔天下班回家，發現果果的傷口「異常乾淨」，這才驚覺被主子的「假動作」給騙慘了，只好祭出終極手段伺候。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲果果隔空舔手手。（影／網友Phina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



橘貓高智商，演戲博主人同情

千萬不要低估喵星人的軟骨功與智商！飼主Phina先前在Instagram上分享了家中愛貓「果果」的精湛演技。因為果果的腳趾受傷，為了避免牠把傷口過度舔舐導致傷口惡化，Phina再帶完果果看完獸醫後，幫牠戴上透明的防咬頭套。

畫面中可見，果果戴著頭套，眼神看起來相當無奈又厭世。因為被「封印」住，牠只能舉起受傷的毛手手，對著前方的空氣和塑膠片瘋狂「洗臉」。那副想舔又舔不到、只能隔空搔癢的委屈模樣，讓一旁的Phina看了既心疼又覺得好笑，心想：「看來頭套發揮作用了，這下應該舔不到了吧？」

▲果果被套上2個頭套，臉上寫滿無奈。（圖／網友Phina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

殊不知，這一切都是果果的「苦肉計」！Phina表示，隔天她照常出門上班，晚上一回到家檢查傷口時，震驚發現果果受傷的腳趾竟然「乾乾淨淨」，原本該有的藥漬或結痂全都不見了。原來果果根本就舔得到，之前的空氣舔手完全是在演戲降低奴才的戒心，趁家裡沒大人時，早就把傷口處理得「波亮」。

套上雙層頭套 以免傷口惡化

眼看單層防護罩失效，為了防止傷口惡化，Phina只好祭出「雙重封印」，直接在原本的頭套外再加一層黃色小鴨軟圈。被套上兩層甜甜圈的果果，這下子脖子瞬間變長，想偷舔也無計可施，只能露出一臉「貓生無望」的表情癱在床上，彷彿在抗議：「人與貓之間的信任呢？」

▲果果因被戴上頭套顯得有些憂鬱，好在家裡的貓兄弟會陪著牠。（圖／網友Phina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段「影帝級」的詐騙過程曝光後，也再次證明了貓咪真的是水做的。不過也要提醒各位毛爸媽，貓舌頭上有倒刺，若過度舔舐傷口容易造成感染或潰爛，為了主子好，發現頭套擋不住時，務必像果果媽一樣「加碼」處理，才能讓傷口快快好起來。