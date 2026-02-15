ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

▲▼異瞳白胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」：一口就好。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比魯看著麵包舔舌頭的模樣相當呆萌。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

記者林緯平／採訪報導

家裡有一隻貪吃的貓咪，奴才想安靜吃個下午茶都是奢求！一隻名叫「比魯」的白貓是個標準吃貨，這天看到主人林先生拿著香噴噴的麵包，立刻受不了誘惑跳上桌「強行徵收」，那副望眼欲穿、還忍不住舔舌頭的渴望模樣，讓主人看了好氣又好笑。

▲比魯貪吃模樣全被記錄下來。（影／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白貓緊盯麵包　貪吃莫樣被記錄

畫面中可以看到，擁有一雙漂亮異色瞳的白貓比魯，此刻眼中完全容不下其他東西，死死鎖定眼前那塊金黃鬆軟的麵包。原本主人正打算好好享用點心，沒想到嗅覺敏銳的比魯聞香而來，直接跳上桌子想要分一杯羹。

雖然主人試圖把盤子端高捍衛自己的食物，但比魯完全不死心，牠先是發動「眼神攻勢」，用圓滾滾的大眼睛緊迫盯人，接著把頭湊過去猛聞，彷彿在確認這是不是牠的獵物。最犯規的是，聞著聞著，比魯似乎是覺得太香了，竟然忍不住伸出粉嫩的小舌頭舔了一圈嘴巴，彷彿已經在腦海中「雲試吃」了一百遍，臉上寫滿了：「這麼香的東西，獨吞良心不會痛嗎？」

貓咪不可以隨便吃人類食物

這段為了麵包不顧形象的畫面被林先生記錄下來，雖然比魯拼命想把頭塞進盤子裡，但為了貓咪的健康，主人還是只能殘忍拒絕。比魯最後只能一臉意猶未盡地看著麵包，模樣既可憐又可愛，讓人看了差點就要心軟投降。

▲▼貓咪飲食不能與人類相同。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲貓咪飲食不能與人類相同。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

雖然比魯這充滿渴望的表情讓人好氣又好笑，但還是要提醒各位毛爸媽，人類的麵包通常含有過多的糖分、油脂甚至添加物，對貓皇的身體負擔太大。面對主子的「苦肉計」，還是趕快拿出專屬的凍乾或罐罐來安撫牠受傷的心靈吧

