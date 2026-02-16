ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
路邊撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖

記者林緯平／綜合報導

緣分來了擋都擋不住！國外一名女子蒙妮亞（Mounia），日前在路邊發現一隻全身濕透、瀕臨凍僵的小黑貓。當時小貓身體僵硬，蒙妮亞趕緊將牠帶回車上並用暖風吹乾，沒想到小傢伙「解凍」後不僅食慾大開，還展現出超反差的調皮個性，讓蒙妮亞忍不住直接收編！

小黑貓瀕死　靠熱心路人暖心救援

畫面中可以看到，這隻黑色小奶貓被發現時狀況相當危急，剛下過大雨的寒冷天氣讓牠全身濕漉漉。蒙妮亞發現後，二話不說將牠捧進車內先用衣物包裹，回到家後找來吹風機對著小貓身體不斷吹送暖風，試圖挽回這條小生命。

▲▼雨中撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖。（圖／翻攝自YouTube／The Dodo）

▲雨中撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖。（圖／翻攝自YouTube／The Dodo）

在暖風持續吹拂下，奇蹟發生了！小黑貓原本僵硬的身體逐漸軟化，意識也慢慢恢復。徹底「復活」後的牠，第一件事就是大喊肚子餓，抱著奶瓶狂吸猛喝，展現了強大的求生欲。看到小貓恢復活力，蒙妮亞也鬆了一口氣，並因為牠擁有一身黑得發亮的毛色與甜美個性，將牠取名為「巧克力（Chokolate）」。

▲▼貓咪救援步驟。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲貓咪救援步驟。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

暖心救援故事　網友祝福小黑貓「貓生平安」

雖然蒙妮亞過去救援過無數隻小貓，通常都會協助送養，但這隻「巧克力」卻徹底偷走了她的心。恢復健康後的巧克力，從原本楚楚可憐的模樣，搖身一變成為家裡的「大魔王」，不僅精力旺盛，還最喜歡把蒙妮亞的手指當成固齒器又咬又踢。雖然每天都要忍受這個「甜蜜的負擔」，但蒙妮亞看著愛貓無憂無慮在毯子上翻滾的模樣，心裡只有滿滿的幸福，決定正式收編，給牠一個家。

看著巧克力現在調皮搗蛋的模樣，很難想像牠曾經差點在冰冷的雨中失去生命。這段暖心的救援故事也感動了無數網友，紛紛大讚蒙妮亞的善舉，也祝福這隻幸運的小黑貓能健康長大。

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

