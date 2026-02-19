ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「幼貓變病貓」鬧糾紛　新北動保處：飼主應負責

▲寵物買賣常見疑似貓隻呼吸道感染。（圖／翻攝自新北動保處）
▲寵物買賣常見疑似貓隻呼吸道感染。（圖／翻攝自新北動保處）

記者陳香菱／綜合報導

農曆新年腳步近，寵物市場迎來消費熱潮，然而近期卻頻傳民眾購買幼犬幼貓後，短期內生病甚至死亡的案例，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等糾紛。新北市動保處提醒，幼犬幼貓健康狀況及適應能力因品種而異，部分品種抵抗力較弱，環境改變易引發疾病，消費者切勿衝動購買，應全面評估後續生命照護成本。

買賣糾紛頻現　消費者難求償

近日，新北市動保處接獲一起消費糾紛，民眾在寵物店購買一隻虛弱品種小貓，治療後病情惡化為嚴重呼吸道感染。雙方經調解委員會協調未果，民眾不僅無法追回金錢損失，更因糾紛耗費大量心力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動保處指出，動物非一般商品，許多先天疾病或潛在問題需飼養一段時間才會顯現，消費者常面臨是否繼續飼養或送回業者處的兩難，甚至求償無門。

購買寵物三思　評估飼養能力

動保處建議，民眾在購買幼犬幼貓前，應審慎評估自身飼養能力，包括是否具備照護動物「食、衣、住、行」的基本條件，能否觀察動物健康異常並採取正確的醫療或契約處理方式。飼養環境需安全、通風良好且冷熱適宜，並依季節調整溫度，避免極端氣候對幼齡動物造成風險。

此外，選擇信譽良好的店家至關重要，購買前應詳閱契約條款，確認內容符合自身條件後再進行交易。動保處提醒，購買健康良好的幼犬幼貓是關鍵，若動物出現異常，切勿購買。

專家建議　購買前多次觀察

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，消費者應具備基本犬貓疾病預防知識，包括環境清潔消毒、疫苗接種及營養補充等照護觀念。購買前建議多次到場觀察，確認動物精神狀態及行動力是否正常，並注意眼鼻分泌物、皮膚異常等症狀。必要時可與業者溝通，安排至信賴的動物醫院進行健康檢查後再審慎決定。

獸醫陳鉅尹則指出，動物醫療並非萬能，不健康或先天不良的動物即使細心照顧，也無法保證完全恢復健康。若對動物狀況或業者說明有所疑慮，最好的選擇是不要購買。

動保處呼籲　購買生命需慎重

新北市動保處強調，寵物不是完美的造物，購買生命並非單純商品交易，而是一份長期且不可回頭的承諾。民眾切勿因外表可愛而衝動購買，尤其對於已有異常狀況的幼犬幼貓，更應堅決拒絕。一旦完成交易，消費者須依契約內容負起飼養責任，無法如一般商品退貨退款。

若不幸發生消費糾紛，動保處建議民眾保存通訊紀錄、契約書及獸醫診斷證明，向消保官或動保處提出申訴，以保障自身及動物權益。動保處最後提醒：「犬貓購買誠可愛，買賣糾紛價更高」，呼籲民眾理性消費，避免因一時衝動造成遺憾。

關鍵字： 動保處寵物消費糾紛

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

