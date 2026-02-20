狗狗根本動不了！寵物店「籠子太小」　動保處依法開罰



▲籠具高度僅45公分，毛小孩無法抬頭。（圖／翻攝自新北動保處）



記者陳香菱／綜合報導

新北市政府動物保護防疫處（以下簡稱動保處）為提升動物福祉，持續加強對特定寵物業者的巡查。日前，動保處在中和區稽查時，發現某寵物業者的犬隻籠具規格嚴重不符法規，已依《動物保護法》開罰新臺幣4萬元，並要求限期改善。

籠具空間不足 犬隻生活受影響

動保處指出，近日於中和區稽查特定寵物業者時，發現店內部分犬隻籠具空間嚴重不足。經測量，籠具寬度僅60公分、高度低於45公分，犬隻在籠內無法自由轉身或伸展肢體，影響其正常生理與行為表現。此外，現場環境擁擠且排泄物未即時清理，飼養條件明顯不符規範。

依《特定寵物業管理辦法》第3條第2項規定，犬隻籠具寬度應達90公分以上，高度不得低於犬隻肩高2倍。該業者已違反《動物保護法》第22條第2項，動保處依同法第28條裁處新臺幣4萬元罰鍰，並要求業者限期改善，負責人需完成3小時動物保護講習課程，以提升飼養與照護能力。



▲查核時發現，現場環境擁擠、犬聲吵雜。（圖／翻攝自新北動保處）



寵物商業公會：環境管理需全面提升

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，特定寵物業者籠具設置需符合法規，包括底面積、間隙寬度及犬隻活動空間等，並應具備完善的環境管理與動物照護能力。

侯兆誠也提到，新北市政府推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求業者簽署同意書，落實環境恆溫管理，確保空氣清淨設備效能覆蓋70%以上空間，同時遵守照護人力配置規範，以維持良好環境品質，避免惡臭及噪音問題。

動保處：嚴格稽查確保毛寶貝福祉

新北市動保處表示，將持續透過不定期稽查、年度查核及評鑑，確保特定寵物業者落實法規，守護每隻毛寶貝的基本生活權益。動保處也呼籲民眾，在挑選寵物店時應留意籠具空間是否充足及環境整潔度，為毛孩選擇安全舒適的生活環境。