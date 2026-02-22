ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

▲▼最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比魯是一隻異瞳英短。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 記者林緯平／採訪報導

獨自待在廁所這麼久，難道是在面壁思過嗎？飼主林先生日前分享一段超無厘頭的影片，家中的白貓「比魯」這天獨自待在廁所，對著小便斗凝視許久，正當主人以為牠在發呆時，比魯竟突然發動攻擊，當場「拆家」叼走零件，讓目睹全程的林先生傻眼直呼：幹嘛拆家啊？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲比魯在廁所面壁30秒，下秒突然「暴力拆小便斗」。（影／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面中可以看到，渾身雪白的「比魯」蹲坐在小便斗旁，像是在進行什麼神祕儀式，整整定格了約 30 秒。正當空氣陷入寂靜之際，牠突然像被按到開關一樣，猛地抬頭起身，伸出貓掌對著小便斗邊緣瘋狂「撥弄」，清脆的塑膠碰撞聲迴盪在浴室裡，只見一個塑膠零件硬生生被比魯給拆了！

▲▼最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比魯平常相當軟爛，嗜好事躺在紙箱睡覺。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

經過一番激烈的「奮鬥」，小便斗旁的螺栓擋片真的被這名小小維修工給拆了下來。沒想到比魯並不是想修理，而是直接化身「零件大盜」，用嘴巴穩穩地叼起這塊戰利品，挺胸抬頭、大搖大擺地走出廁所，瀟灑的背影彷彿在宣告：「這塊看起來很好玩，現在歸我了」留下原地傻眼的飼主與少了一塊零件的小便斗。

林先生透露，比魯其實是一隻「全聾英短」，或許是因為聽不到外界聲音，讓牠常常活在自己的小宇宙裡，做出許多令人費解卻又萌翻天的「謎之行為」。這次比魯展現出驚人的拆卸天賦，也讓主人好氣又好笑，只能趕緊把擋片給收起來，避免下次再有「意外」發生。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

只有爸爸不知道的事

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

阿嬤雙手舉高奉上紅包寵貓孫　她吐槽：當初最反對養貓的

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

孤兒小猴Panchi遭拖拽尖叫「衝去抱玩偶」　揪心一幕保育員解釋了

飢餓鳥水裡放麵包！下秒手刀咬起大魚爽吃　網：釣魚技術比我強

伯恩山「一個月沒見媽媽」　興奮衝刺撒嬌猛聞確認味道

擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

鸚鵡踩「人肉站架」洗澡兼搓背！　爸爸陪淋「雞湯」變修行

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

雲林大黃狗被人從5樓丟下「兇手抓到了」　虐狗原因曝光

MG宣布「歐洲新車累積銷量突破百萬輛」！電動化佈局成核心動能

快訊／闖入川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光！家人才剛報失蹤

放年假比上班還累？教你簡單4招讓身心快速歸零

熬夜玩新作上班睡眠不足？美國同事一句「早退回家玩」網笑翻

只有今年！莎倫娜號義式郵輪假期想玩趁現在

莎倫娜號打造企業獎勵與海島度假的新標竿

莎倫娜號質感升級　北、高雙港煥新啟航

桃園今年開工1397戶社宅　穩步邁向萬戶目標

台灣第一次！世界室內拔河錦標賽首度舉辦　中華隊主場爭取4連霸

寵物動物熱門新聞

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

鏟屎官生病發燒　被貓當人體暖爐

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

讀者迴響

熱門新聞

天冷6貓集體饋燒　一致無視空位

鸚鵡闖浴室一起洗澡　爸認命淋雞湯

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

阿嬤包給狗5000元紅包　她超吃味

狼犬見人「秒縮成球」狂發抖！踏出籠第一步惹哭志工

小猴Panchi遭拖拽「衝去抱玩偶」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

媽媽消失一個月　伯恩山飛撲迎接

他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

鏟屎官生病發燒　被貓當人體暖爐

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

「超巨兔兔」遭貓咪攻擊超淡定

帶汪奔跑被耶耶撞　車禍現場超萌

日本曾有野生「獅子」存在！

熱門寵物影片

更多
水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

三花貓趁媽回家鑽出門縫　翻肚躺地下秒轉頭撒嬌♥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面