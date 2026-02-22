最萌維修工？白貓廁所面壁30秒　突「暴力拆小便斗」

▲比魯是一隻異瞳英短。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

獨自待在廁所這麼久，難道是在面壁思過嗎？飼主林先生日前分享一段超無厘頭的影片，家中的白貓「比魯」這天獨自待在廁所，對著小便斗凝視許久，正當主人以為牠在發呆時，比魯竟突然發動攻擊，當場「拆家」叼走零件，讓目睹全程的林先生傻眼直呼：幹嘛拆家啊？

▲比魯在廁所面壁30秒，下秒突然「暴力拆小便斗」。（影／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面中可以看到，渾身雪白的「比魯」蹲坐在小便斗旁，像是在進行什麼神祕儀式，整整定格了約 30 秒。正當空氣陷入寂靜之際，牠突然像被按到開關一樣，猛地抬頭起身，伸出貓掌對著小便斗邊緣瘋狂「撥弄」，清脆的塑膠碰撞聲迴盪在浴室裡，只見一個塑膠零件硬生生被比魯給拆了！

▲比魯平常相當軟爛，嗜好事躺在紙箱睡覺。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

經過一番激烈的「奮鬥」，小便斗旁的螺栓擋片真的被這名小小維修工給拆了下來。沒想到比魯並不是想修理，而是直接化身「零件大盜」，用嘴巴穩穩地叼起這塊戰利品，挺胸抬頭、大搖大擺地走出廁所，瀟灑的背影彷彿在宣告：「這塊看起來很好玩，現在歸我了」留下原地傻眼的飼主與少了一塊零件的小便斗。

林先生透露，比魯其實是一隻「全聾英短」，或許是因為聽不到外界聲音，讓牠常常活在自己的小宇宙裡，做出許多令人費解卻又萌翻天的「謎之行為」。這次比魯展現出驚人的拆卸天賦，也讓主人好氣又好笑，只能趕緊把擋片給收起來，避免下次再有「意外」發生。

