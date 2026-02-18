ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

記者林緯平／採訪報導

這就是體型落差的「厚愛」嗎？飼主小敏分享了家中兩隻貓咪的逗趣互動，影片中體型巨大的緬因貓「阿舍」正熱情地為體型嬌小的短腿貓「夢娜」進行洗澡服務。只見阿舍大手一揮，直接將夢娜壓制在落地窗邊，隨後展開一連串猛烈的長舌攻勢，而夢娜那一臉「眼神死」的反差萌表現，讓小敏笑翻直說：這愛太沉重了！

▲▼緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿舍將夢娜壓進懷裡猛舔。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面中，阿舍展現了身為大型貓的霸氣，一隻毛茸茸的大手直接按在夢娜的小腦袋上，像是在說「別動，你臉髒了，哥哥幫你洗」。接著，阿舍低頭開始瘋狂舔拭夢娜的額頭和耳朵，舌頭掃過的面積幾乎蓋住了夢娜半張臉。而被「壁咚」在窗邊的短腿貓夢娜，因為手短腳短完全無法反抗，只能任由阿舍擺佈。

▲▼緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿舍是一隻長相霸氣的緬因貓。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有趣的是，夢娜在被強行洗臉的過程中，眼神顯得異常平靜且充滿絕望。牠直勾勾地盯著前方，完全沒有掙扎的意圖，彷彿在思考貓生：「我到底在哪裡？這場洗臉秀什麼時候才會結束？」 最後甚至還對著鏡頭露出一臉「眼神死」的表情，與後方落地窗倒映出阿舍賣力舔舐的身影形成強烈對比。

▲▼緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夢娜非常喜歡吸引小敏的注意。（圖／網友小敏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

然而，小敏卻說這畫面在家中可是相當難得，由於兩兄妹彼此會爭寵，因此平時不會這麼「親密接觸」。因此拍下這一甜蜜畫面也讓小敏相當意外。這段可愛的影片上傳後，立刻吸引大批貓奴留言：「這就是霸道總裁的愛啊！」、「小貓一臉：我就靜靜地看你演到什麼時候」、「體型差太萌了」、「緬因貓的舌頭感覺刷一下整顆頭都乾淨了」、「短腿貓：我當時害怕極了，但我動不了」。

