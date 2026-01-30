ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
阿金散步「巧遇黃仁勳」　主動翻肚賣萌討摸還偷親人家

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Threads@hot2506 近日晚間帶家中黃金獵犬外出散步，沒想到在路邊意外巧遇來台行程中的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。阿金一見到人就自動變身「大E狗」主動貼近撒嬌，尾巴狂搖彷彿早就知道這個人絕對會喜歡自己。

▲。（圖／Threads@hot2506提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友帶阿金散步，路上巧遇黃仁勳。（圖／Threads@hot2506提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿金魅力難以抗拒

畫面中，黃金獵犬舒服地貼在黃仁勳腳邊，舒服到自動翻肚享受馬殺雞，眼神期待他摸好摸滿。黃仁勳也被狗狗的可愛模樣征服，雙手並用忍不住在路邊就開始摸，飼主也在一旁補充「牠叫牛奶糖～」，過程中阿金還是偷啃牠的手，更趁著被撸胸口時抬頭給人家好幾個親親，這場意外相遇也讓飼主大呼，「帶狗狗散步巧遇仁勳爸爸，太幸運的孩子們」。

▲。（圖／Threads@hot2506提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主動撒嬌賣萌外還偷親親。（圖／Threads@hot2506提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事實上，黃仁勳本身就是超級狗派，家中共養了三隻狗狗，分別是白色貴賓犬、伯恩山混貴賓犬以及黃金獵犬，甚至開放員工帶狗一起上班，還會頒發專屬員工證給這些毛小孩。影片曝光後網友也笑說，「那個親親、摸肚肚，黃爸是真心愛狗」、「被全球首富寵溺過的狗」、「黃金：我一整年都不要洗澡了啦！」

▲。（圖／翻攝自NVIDIA臉書）

▲輝達的「狗狗員工」Gunner，還有專屬員工證。（圖／翻攝自NVIDIA臉書）

▲（圖／翻攝自NVIDIA GeForce Taiwan）

▲黃仁勳家中的三隻毛孩。（圖／翻攝自NVIDIA GeForce Taiwan）

關鍵字： 黃仁勳黃金獵犬愛狗NVIDIA萌犬

