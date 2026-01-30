ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
嘉義首創「浪浪就業服務站」　流浪犬化身療癒犬、護衛犬

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府攜手國立屏東科技大學及中華民國好朋友動物保護協會，推動全國首創的「浪浪就業服務站」，透過專業行為評估與訓犬師客製化訓練，依犬隻個性與潛能，協助轉型為療癒犬或護衛犬，翻轉社會對流浪犬「只能被安置」的刻板印象，讓浪浪成為人類的生活夥伴。

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣家畜疾病防治所今舉辦「浪浪就業服務站成果發表會」，縣長翁章梁、農業部動物保護司副司長陳中興及多位民意代表出席，透過繪本《小花的365天》分享、成功認養經驗交流及療癒犬互動體驗，向各界說明政策推動成果。活動現場更有民眾完成療癒犬認養，翁章梁縣長特別致贈「嫁妝」，場面溫馨感人。

家畜所指出，「浪浪就業服務站」已穩健推動兩年，累計完成20隻犬隻行為訓練，成功媒合7個場域、14隻犬隻被認養。整體訓練以「低壓力、正向引導」為核心，跳脫傳統以收容為主的管理思維，依犬隻特質培育為療癒犬或護衛犬。

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

其中，療癒犬著重培養穩定性、人際互動及情緒支持能力；護衛犬則訓練熟悉場域、巡視環境及辨識異常行為，以「提醒取代攻擊」，兼顧公共安全與動物福利，成功創造人犬共好的新模式。

翁章梁表示，近年全台遊蕩犬數量增加，人犬衝突與公共安全事件頻傳，社會對犬隻的誤解與對立情緒也隨之升高。面對這項長期且複雜的議題，嘉義縣不以收容作為唯一解方，而是用更溫柔、更有力量的方式，為流浪犬找回被信任的可能。

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

成功認養療癒犬「阿寶」的方小姐分享，身為職業婦女，長期在工作與家庭間奔波，女兒常感孤單，領養阿寶後，成為孩子最穩定的情感支柱，「阿寶不只是寵物，而是女兒最親密的朋友，也讓我們家重新充滿笑聲」她感性地說。

另一位認養護衛犬的李先生則表示，領養三隻護衛犬後，果園遭猴群侵擾的情況明顯改善，不僅提升收成，也多了陪伴生活的好夥伴。

▲▼ 嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」　讓浪浪成為夥伴不再流浪 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所補充，統計顯示約七成引發民怨的犬隻為「有主犬隻」，多因疏於管理或棄養所致，呼籲飼主善盡責任，違者將依動物保護法及動物傳染病防治條例裁罰，最高可處8萬6千元。縣府也已成立動保管制隊、獸醫醫療團及稽查員三大團隊，近8年完成近4.2萬隻犬貓絕育，持續從源頭管理解決問題。

