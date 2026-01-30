ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
暴風雪中「被柴柴拉出門」　零下20度嗨玩跑跑沒在怕冷的

▲加拿大暴風雪零下20度，但柴柴還是堅持出門散步。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

加拿大網友Howard在零下20度的暴風雪中，被家裡的柴犬拖出門散步。這隻不怕冷的汪星人在雪地裡奔跑，享受著戶外的新鮮空氣與涼風，似乎覺得現在的溫度非常適合運動，完全不在乎當地天氣預報已經警告「今天不宜出門」。

▲。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲就算天氣預報說不適合出門也沒在怕。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

暴風雪也擋不了對散步的熱情

影片中柴柴戴著牽繩胸背，除了自己的皮毛外完全沒有任何保暖衣物，上完廁所後興奮地在白色的雪地上印出一連串狗腳印，得意的表情彷彿在說出門跟天氣冷不衝突。飼主在留言中補充，自己發現柴柴來加拿大住後，身上的毛有越換越長的跡象，「不知道是不是因應環境」，但只要遇見雪都會很開心。

▲在雪地印上大量肉球印。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當事柴的厚實下巴肉。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

面對毛孩開心的樣子，飼主當然也選擇奉陪到底，還一起在戶外的雪地現場做冰淇淋，人類負責吃柴柴負責看。許多網友也對柴柴對出門散步「風雪無阻」的堅持笑翻，「柴: 天氣預報是人類在看的，關本汪甚麼事」、「這跟在台灣颱風天被拉出去有什麼差別。」、「柴柴出門跟天氣一點毛關係也沒有」。

▲。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才後來還在雪地做冰淇淋，柴柴只用眼睛欣賞沒有吃。（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴：這種天氣好舒服呀！（圖／Threads@hawado_hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

