大貓熊「圓仔」兩年一度健檢！　全數過關是健康寶寶

▲1月30號臺北市立動物園幫圓仔進行兩年一度的健康檢查。（圖／臺北市立動物園提供）

1月30日當天，臺北市立動物園為大貓熊「圓仔」進行兩年一度的例行性全身健康檢查。本次健檢由動物園獸醫醫療團隊與臺灣大學獸醫學院、臺大醫院以及農業部畜產試驗所等多個單位進行合作，而結果也顯示牠的身體狀況非常穩定。

面面俱到確保健康

圓仔的健檢從內科、外科到影像醫學等全方面進行，包括血液學與血液生化檢驗、X光影像檢查、腹腔與臟器超音波檢查、電腦斷層掃描（CT）、牙科全面檢查與洗牙護理，以及眼科專科檢查。整體過程非常平穩順利，圓仔結束檢查後並未出現異常反應，繼續回到日常啃竹子、睡覺與玩耍的日常生活。

▲健檢全方面進行，過程非常順利。（圖／臺北市立動物園提供）

結果出爐後，園方發現圓仔的主要器官功能與血液檢驗數值都在理想範圍內，牙齒雖因長期啃食有自然損耗，但整體結構穩定並無病變。影像檢查中脊椎雖然有輕微骨刺，但屬於年齡增長與活動造成的常見變化，儘管目前未影響日常活動，但醫療團隊也將持續監測變化。動物園也特地感謝在其中扮演關鍵角色的保育員，平日持續幫牠落實口腔照護與行為管理。

▲去年剛滿12歲的圓仔。（圖／臺北市立動物園提供）