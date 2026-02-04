一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

實習記者陳安榆／綜合報導

美國西北阿肯色州的黃色米克斯犬Eugene假期時被安排至寄宿家庭，在短暫一周的快樂時光後，寄養爸媽依依不捨地將牠送回收容所，卻赫然發現家中已經少不了牠的存在。當晚寄養爸媽便又返回所內決定收養，給寶貝一個永遠的家，Eugene露出幸福的招牌燦笑，融化數千萬網友。

▲Eugene改名Louie，最喜歡露出招牌微笑。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒《The dodo》報導，Eugene在2025年12月被送至機構Best Friends Pet Resource Center收容，由於當時鄰近聖誕假期，志工開始為牠尋找一個在此期間能夠照顧牠的「臨時家庭」。寄養爸媽Jason和Nikki當即挺身而出，接下這個甜蜜的任務。

短短一周寄養 卻留住爸媽永遠的心

Eugene終於體驗到「擁有家」的溫暖，這對夫妻用心的和毛孩一同度過了最快樂的聖誕節，然而到了該回收容所的這天，卻讓Jason和Nikki突然感到矛盾，思考著究竟要「送牠回去」還是「改變計畫將牠留下」，這時緣分的種子早已默默被埋下。

▲Jason雖然曾經流浪，牠依舊選擇相信人類。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）



抵達收容所後，Jason和Nikki對志工許下承諾「若這一、兩天內都沒有人收養Eugene的話，我們會回來接牠」，然而當晚夫妻倆馬上察覺到其實這隻小狗早已融入牠們的生活，於是立刻匆匆趕回所內，決定要讓Eugene成為「永遠的家人」。

▲Louie超黏家人。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）



收容所內的Eugene在看見爸媽回來後，露出了飛機耳加上招牌瞇瞇眼燦笑，彷彿在說「我就知道你們會回來」。飼主夫婦此刻便明白，這番決策是正確的，並重新命名愛笑的牠為Louie。Louie活潑的寶貝黏人又愛撒嬌，現在是家中的開心果。

▲家中兩隻毛孩相處得很融洽，感情超好。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

