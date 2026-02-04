ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

實習記者陳安榆／綜合報導

美國西北阿肯色州的黃色米克斯犬Eugene假期時被安排至寄宿家庭，在短暫一周的快樂時光後，寄養爸媽依依不捨地將牠送回收容所，卻赫然發現家中已經少不了牠的存在。當晚寄養爸媽便又返回所內決定收養，給寶貝一個永遠的家，Eugene露出幸福的招牌燦笑，融化數千萬網友。

▲一周寄養成永恆羈絆！收容所黃狗招牌瞇瞇眼燦笑　融化千萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

▲Eugene改名Louie，最喜歡露出招牌微笑。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒《The dodo》報導，Eugene在2025年12月被送至機構Best Friends Pet Resource Center收容，由於當時鄰近聖誕假期，志工開始為牠尋找一個在此期間能夠照顧牠的「臨時家庭」。寄養爸媽Jason和Nikki當即挺身而出，接下這個甜蜜的任務。

短短一周寄養　卻留住爸媽永遠的心

Eugene終於體驗到「擁有家」的溫暖，這對夫妻用心的和毛孩一同度過了最快樂的聖誕節，然而到了該回收容所的這天，卻讓Jason和Nikki突然感到矛盾，思考著究竟要「送牠回去」還是「改變計畫將牠留下」，這時緣分的種子早已默默被埋下。

▲一周寄養成永恆羈絆！收容所黃狗招牌瞇瞇眼燦笑　融化千萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

▲Jason雖然曾經流浪，牠依舊選擇相信人類。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

抵達收容所後，Jason和Nikki對志工許下承諾「若這一、兩天內都沒有人收養Eugene的話，我們會回來接牠」，然而當晚夫妻倆馬上察覺到其實這隻小狗早已融入牠們的生活，於是立刻匆匆趕回所內，決定要讓Eugene成為「永遠的家人」。

▲一周寄養成永恆羈絆！收容所黃狗招牌瞇瞇眼燦笑　融化千萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

▲Louie超黏家人。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

收容所內的Eugene在看見爸媽回來後，露出了飛機耳加上招牌瞇瞇眼燦笑，彷彿在說「我就知道你們會回來」。飼主夫婦此刻便明白，這番決策是正確的，並重新命名愛笑的牠為Louie。Louie活潑的寶貝黏人又愛撒嬌，現在是家中的開心果。

▲一周寄養成永恆羈絆！收容所黃狗招牌瞇瞇眼燦笑　融化千萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

▲家中兩隻毛孩相處得很融洽，感情超好。（圖／翻攝自Facebook／Best Friends Pet Resource Center）

關鍵字： 寄養家庭米克斯領養毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【700萬被搶】57歲女陷戀愛詐騙！ 歹徒抓錢袋「撞柱狂奔」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

巨蜥寶寶緊抱「最愛菜瓜布」　泡澡到睡著四腳朝天超放鬆

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

狗衝出住家咬傷路過人犬　動保處重罰1萬列攻擊性寵物

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

「放養牛」逛大街釀車禍　闖入無農藥草莓園狂吃1年

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

金融時報：美伊會談地點改在阿曼

「隱藏版助攻王」是他！　爵士柯利爾單場狂傳22助攻破紀錄

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

寵物動物熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

讀者迴響

熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面