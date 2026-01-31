ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小歐告出門「堅持帶鯊鯊一起」　整路緊叼散步兼炫耀

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位網友每次帶家裡的歐告散步，牠都堅持要帶著自己的鯊魚布偶同行。這隻聰明的汪星人緊緊把娃娃叼在嘴裡，從頭到尾咬住不鬆口，似乎準備與每個遇見的人炫耀自己的寶貝玩具，可愛且執著的樣子讓主人好笑又無奈。

▲。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲小歐告出門，但堅持要帶著最愛的鯊鯊。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

散步要跟最愛鯊鯊一起

做好散步準備的狗狗全副武裝，嘴裡咬著最愛的鯊鯊，圓滾滾的眼睛緊盯握著牽繩的飼主，神情堅定得像是在說自己跟它必須待在一起。隨後一人一狗真的這樣出發，牠就保持著叼著玩具的姿勢走了整整一個小時，完全沒有中途放下的打算，彷彿正帶著最好的朋友一起環遊世界，目前這篇貼文已在X累積超過23萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲眼神堅定告訴主人牠跟娃娃必須一起走。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲就保持這樣走了一個小時。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

其實是隻聰明小狗

飼主留言補充，自家狗狗其實是叫做「甲斐犬」的品種，而且還是隻個性友善、不會亂叫的天使狗狗。剛滿9個月的牠其實還是小朋友，但卻已經學會「坐下、趴下、裝死」等指令。許多網友也被牠跟鯊鯊一起出門的樣子萌翻，「真可愛」、「偶要跟最喜歡的鯊魚一起散步」、「那雙眼睛讓人很難說不」。

▲。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲剛來到飼主家時的模樣。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

▲9個月後已經變大不少，但內心還是小朋友。（圖／翻攝自X／@_ukai_）

關鍵字： 甲斐犬鯊魚布偶萌犬散步寵物趣事網路爆紅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

小歐告出門「堅持帶鯊鯊一起」　整路緊叼散步兼炫耀

