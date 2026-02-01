流浪狗飢餓倒地「虛弱到測不出體溫」　仍然對人搖尾巴

▲Koa被送到醫院救治時，體溫低到測不出來。（圖／翻攝自Detroit Pit Crew Dog Rescue)



記者李依融／綜合報導

美國底特律黑褐色流浪狗Koa走在寒冷的街頭，直到牠再也走不動，只能倒在路邊倒數生命，所幸好運比死神先到，一名路人發現了牠瘦弱的身影，立刻抱進車裡幫忙取暖，並連繫上動物救援團隊Detroit Pit Crew Dog Rescue協助。

Detroit Pit Crew Dog Rescue執行長Theresa Sumpter表示，當他在獸醫院看到Koa時，這隻狗狗已經虛弱到連頭都抬不起來，但還是輕輕搖著尾巴，「Koa當時體溫低到連儀器都測不出來，只能先保溫輸液，應該體格健壯的牠，卻因為飢餓體重只有15公斤。」

▲Koa即使虛弱到動不了，還是會對人輕搖尾巴。（圖／翻攝自Detroit Pit Crew Dog Rescue)

歷經了最驚險了24小時，Koa的狀況好轉了，慢慢對照顧牠的人有反應，過了48小時後，大家相信牠撐過來了！隨著健康狀況越來越好，Koa漸漸展現出個性，牠是隻快樂、呆萌又甜蜜的寶貝，見到人就會開心得「全身都在搖」，用全力訴說有多喜歡對方。Theresa Sumpter欣慰地說，「看到牠這個樣子，很難想像曾經是多麼虛弱。」

▲Koa情況好轉，展現出親人呆萌的個性。（圖／翻攝自Detroit Pit Crew Dog Rescue)

現在Koa體重逐間增加，毛髮也逐漸長回來，牠喜歡吃零食、玩玩具也新歡交新朋友。現在有幾個家庭已經繳交領養申請，當時命懸一線的瘦弱狗狗，現在離幸福不遠了。

▲Koa曾是流浪狗，但牠非常喜歡親近人。（圖／翻攝自Detroit Pit Crew Dog Rescue)