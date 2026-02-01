ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

梧棲黑狗遭鐵棍狂毆哀號聲驚醒鄰居　他上門救援點出疑慮

記者李依融／綜合報導

台中市梧棲區驚傳虐狗事件，一名男子深夜持拉鐵門的鐵棒，毆打一隻被綁著的黑狗，過程中狗狗哀號不止，引發鄰居不安。影片曝光後，市議員江河樹與陳廷秀偕同警方與動保處到場處理，並將黑狗緊急送往動物醫院安置。

事件發生在半夜，黑狗的慘叫聲驚醒附近住戶，有人拍下男子持鐵棒毆打黑狗的畫面，上傳至爆料公社求助。江河樹看到影片後，認為虐打情形嚴重，隨即與陳廷秀一同聯繫警方與動保處前往現場，要求將黑狗帶離並接受治療。

台中梧棲狗受虐。（圖／翻攝自江河樹臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑狗目前被安置在動物醫院。（圖／翻攝自江河樹臉書）

據了解，飼主表示黑狗會咬人，當晚返家時遭咬傷，才會一時氣憤動手。目前黑狗已在動物醫院安置，初步檢查發現眼睛有外傷，但並無明顯骨折情形。

台中梧棲狗受虐。（圖／翻攝自江河樹臉書）

▲X光檢查後，黑狗並無骨折。（圖／翻攝自江河樹臉書）

黑狗親人友善　江河樹有疑慮

然而，江河樹對狗狗的狀況仍感到疑慮。他指出，從影片中暴打的力道與方式來看，推斷狗狗可能受傷不輕，但實際被帶到醫院的黑狗，對人友善、能讓人撫摸，整體狀態似乎與影片中的受害狗不太相符，因此擔心是否出現「A狗換B狗」的情況。

「我們沒有直接證據，只能請大家幫忙，」江河樹也呼籲，若有住在附近的鄰居或目擊者掌握更多線索，希望能提供資訊，協助釐清真相。目前警方與動保處仍持續調查中，黑狗的後續狀況也引發不少網友關注。

台中梧棲狗受虐。（圖／翻攝自江河樹臉書）

▲帶走的黑狗親人和善，江河樹認為與飼主敘述的性格和受暴後的反應有出入。（圖／翻攝自江河樹臉書）

關鍵字： 虐狗黑狗梧棲虐狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓抓板被搶黑貓氣炸飛撲　5.9萬網友按讚：舅舅果然最幼稚　

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

阿金散步「巧遇黃仁勳」　主動翻肚賣萌討摸還偷親人家

小歐告出門「堅持帶鯊鯊一起」　整路緊叼散步兼炫耀

男凌晨「攜多種武器」闖民宅被比特犬嚇退　屋主看監視畫面嚇壞

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

橘貓叼球跑進房間意外撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」石化場面曝

暴風雪中「被柴柴拉出門」　零下20度嗨玩跑跑沒在怕冷的

梧棲黑狗遭鐵棍狂毆哀號聲驚醒鄰居　他上門救援點出疑慮

男被「92kg巨蟒」纏腿拖行4.5公尺　全家聯手制伏驚：像騎在馬上

認不出來？飼主燙完頭髮回家　狗狗定格原地沉默直盯XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

雪鞋貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻：我像第三者

梧棲黑狗遭鐵棍狂毆哀號聲驚醒鄰居　他上門救援點出疑慮

流浪狗飢餓倒地「虛弱到測不出體溫」　仍然對人搖尾巴

小歐告出門「堅持帶鯊鯊一起」　整路緊叼散步兼炫耀

大貓熊「圓仔」兩年一度健檢！　全數過關是健康寶寶

川普證實「美國與古巴展開對話」　預測將達協議

日27歲自衛隊員「潛入女隊員宿舍」偷原味衣物　自爆：想滿足性慾

WBC保險爭議逼退主力　波多黎各會長嘲諷：美國多想拿金牌

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

寵物動物熱門新聞

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

小歐告出門　堅持帶鯊鯊一起走

男凌晨「攜多種武器」闖民宅　被比特犬嚇退

垃圾壓縮機中救出發抖小狗　男警心疼收養

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

戶外零下20度　柴拉飼主出門散步

黑狗遭鐵棍狂毆　哀號聲驚醒鄰居

男被92公斤巨蟒拖行4.5公尺　驚：像騎在馬上

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

圓仔兩年一度健檢依然是健康寶寶

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

讀者迴響

熱門新聞

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

小歐告出門　堅持帶鯊鯊一起走

男凌晨「攜多種武器」闖民宅　被比特犬嚇退

垃圾壓縮機中救出發抖小狗　男警心疼收養

橘貓進房間撞見主人　嚇到「張嘴嘴定格」

戶外零下20度　柴拉飼主出門散步

黑狗遭鐵棍狂毆　哀號聲驚醒鄰居

男被92公斤巨蟒拖行4.5公尺　驚：像騎在馬上

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

圓仔兩年一度健檢依然是健康寶寶

壯漢健身遇流浪貓亂入　收編當奴才

玩具被尾巴卡住　汪禮貌找爸求救

熱門寵物影片

更多
認不出來？飼主燙完頭髮回家　狗狗定格原地沉默直盯XD

認不出來？飼主燙完頭髮回家　狗狗定格原地沉默直盯XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

雪鞋貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻：我像第三者

雪鞋貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻：我像第三者

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面