梧棲黑狗遭鐵棍狂毆哀號聲驚醒鄰居　他上門救援點出疑慮

記者李依融／綜合報導

台中市梧棲區驚傳虐狗事件，一名男子深夜持拉鐵門的鐵棒，毆打一隻被綁著的黑狗，過程中狗狗哀號不止，引發鄰居不安。影片曝光後，市議員江河樹與陳廷秀偕同警方與動保處到場處理，並將黑狗緊急送往動物醫院安置。

事件發生在半夜，黑狗的慘叫聲驚醒附近住戶，有人拍下男子持鐵棒毆打黑狗的畫面，上傳至爆料公社求助。江河樹看到影片後，認為虐打情形嚴重，隨即與陳廷秀一同聯繫警方與動保處前往現場，要求將黑狗帶離並接受治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑狗目前被安置在動物醫院。（圖／翻攝自江河樹臉書）



據了解，飼主表示黑狗會咬人，當晚返家時遭咬傷，才會一時氣憤動手。目前黑狗已在動物醫院安置，初步檢查發現眼睛有外傷，但並無明顯骨折情形。

▲X光檢查後，黑狗並無骨折。（圖／翻攝自江河樹臉書）



黑狗親人友善 江河樹有疑慮

然而，江河樹對狗狗的狀況仍感到疑慮。他指出，從影片中暴打的力道與方式來看，推斷狗狗可能受傷不輕，但實際被帶到醫院的黑狗，對人友善、能讓人撫摸，整體狀態似乎與影片中的受害狗不太相符，因此擔心是否出現「A狗換B狗」的情況。

「我們沒有直接證據，只能請大家幫忙，」江河樹也呼籲，若有住在附近的鄰居或目擊者掌握更多線索，希望能提供資訊，協助釐清真相。目前警方與動保處仍持續調查中，黑狗的後續狀況也引發不少網友關注。

▲帶走的黑狗親人和善，江河樹認為與飼主敘述的性格和受暴後的反應有出入。（圖／翻攝自江河樹臉書）