相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

金式世界紀錄最老貓Flossie。（圖／翻攝自Guinness World Records）
▲金氏世界紀錄「現存最老貓咪」是來自英國的Flossie。　（圖／翻攝自Guinness World Records）

記者周偉承／綜合報導

金氏世界紀錄目前「現存最長壽貓咪」是來自英國的玳瑁貓Flossie，也在去年（2025年）底迎來30歲生日，相當於人類年齡約130到140歲，持續穩坐金氏世界紀錄寶座！

Flossie於1995年12月29日出生，幼年時原本是流浪貓，後來被一位醫院工作人員救援並收養，直到10歲時飼主去世，Flossie被飼主的妹妹領養，然而過了14年的幸福時光，第二任飼主也離世，後來由第二任飼主的兒子接手照顧，照顧了3年，自覺無法繼續照顧，於是請求收容單位協助。

Flossie在收容所待了一陣子，便遇到現在的主人薇琪（Vicki Green），有趣的是他們年齡還一樣大！薇琪表示，自己從一開始就知道Flossie與眾不同，但從未想過會與一隻世界紀錄保持者共同生活，「能成為她的家人真的非常不可思議」。

在通過金氏世界紀錄認證時，Flossie已出現部分老化現象，包括失聰及視力退化，不過整體健康狀況仍然良好。薇琪表示，Flossie依舊親人、愛玩，行為舉止就像幼貓一般。

至於Flossie能夠如此長壽的原因，目前仍無確切答案。不過，貓咪保護協會指出，牠長年維持規律的生活作息，包括適度玩耍、定時進食與長時間休息，可能是長壽的關鍵之一。

雖然Flossie持續刷新「還在世」貓咪的長壽紀錄，但牠其實還不是史上最長壽的貓。該紀錄保持者由美國德州奧斯汀的混種虎斑貓「奶油泡芙」（Creme Puff）保持，牠於1967年8月3日出生，2005年8月6日離世，享壽高達38年又3天。

▼金氏世界紀錄「現存最老貓咪」是30歲來自英國的Flossie。

關鍵字： 貓咪長壽金氏世界紀錄

