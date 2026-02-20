ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
擋不住你...我就關住我自己！他把「廚房蓋成監獄」只為防貓咪

貓咪柵欄。（圖／翻攝自X）
▲飼主為了防止貓咪進廚房，把廚房變成了「監獄」。　（圖／翻攝自X／Mewchannikki）

記者周偉承／綜合報導

為了防止貓咪進廚房，只好把自己關在監牢裡了！日本一位飼主因為貓咪總是喜歡在廚房跳上跳下而困擾，即使參考網友們的各種建議仍然無效，逼得他最後只好使出最後手段，也就是把整個廚房都打造成像監牢一樣！

▼波醬對廚房有異常熱情。
貓咪柵欄。（圖／翻攝自X）

X（原推特）上一位日本飼主「Mewchannikki」家有三隻貓，都喜歡在廚房跳上跳下，但其中兩隻被飼主用噴霧瓶噴水嚇阻後就知道廚房是禁地了，唯有波醬（ポッちゃん）不管用任何方法都無法阻擋牠對廚房的熱愛，無論是在調理臺用水瓶或板子築起圍牆、放上刺墊等，都對波醬起不到任何效果。

▼各種對策都無法阻止波醬。
貓咪柵欄。（圖／翻攝自X）

經過快要一年的嘗試後，飼主終於使出最後手段，他花了共2萬日圓，買來了24支伸縮桿、1組貓柵欄，把廚房周圍團團圍住，簡直就像是牢籠一樣，只是要關的不是貓，而是要煮飯的他自己，他隨後也在貓柵欄上方的空隙再補強幾根桿子，絲毫不給波醬一點點機會，這下他才終於能安心煮飯，不用擔心貓咪受傷了。

▼飼主擋不住波醬，最後只好把自己關起來了。
貓咪柵欄。（圖／翻攝自X）

關鍵字： 貓咪柵欄日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

