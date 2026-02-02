ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
帶2汪吃火鍋「只看到一隻」　飼主笑噴：養黑狗的人都懂的

▲。（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主帶家裡的毛孩來吃火鍋，結果歐告跟身後的椅背隱形了。（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads網友帶家裡的歐告「瑪嚕」、比熊「Q比」一起出門吃飯，結果全身黑漆漆的瑪嚕坐在同顏色的沙發上，結果天生的保護色讓牠完美融入身後的深色椅背，要不是耳朵的輪廓暴露了牠的位置，乍看之下整個座位彷彿只有一隻狗。

拍照要玩猜猜我在哪

兩隻汪星人乖巧地坐好，表情期待又客制地看著桌上煮的香噴噴的火鍋，不遠處還放著姐姐預先用清水鍋煮好給牠們吃的肉塊與菜菜。然而瑪嚕與身後的沙發顏色相近，導致牠在照片中看起來如同隱身了一樣，與旁邊全身白色的Q比相比更是明顯，飼主幫毛孩拍完照後發現瑪魯像是消失了也笑著表示，「養黑狗的人都懂的痛點」。

▲。（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲桌上除了人類的食物，還有專門用清水煮給狗狗吃的肉跟菜。（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當天其實是瑪魯與Q比第一次跟著姐姐來餐廳吃飯，從頭到尾表現都非常穩定，肉肉菜菜吃到飽再快樂地回家。不少歐告飼主見狀也笑說黑狗真得很容易不見，「每次鏡頭都要喬很久」、「一定要有小飾品不能裸體，不然會隱形」、「不認真看真的看不到」。

▲。（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑪魯：其實我在這裡啦！（圖／Threads@qbii_qbii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黑狗火鍋毛孩寵物趣聞隱形

