暴風雪收留浪浪惹怒主子　「小三貓霸佔沙發取暖」橘貓後方怒瞪

國外一名主人暴風雪期間將一隻在外流浪的黑白貓帶回家中，沒想到意外惹到家中主子。影片中可看到，當黑白貓悠閒窩在沙發上取暖時，後方的橘貓卻一臉不爽，畫面讓網友笑翻。

帶流浪貓回家 橘貓表情超不爽

網友@kellijc在TikTok上分享，暴風雪時期好心收留了一隻流浪貓的影片，影片曝光後立刻爆紅，獲得750多萬的驚人點閱，然而爆紅原因卻是因為家中橘貓的反應。

影片中可看到，流浪黑白貓好不容易從暴風雪中獲救，舒服地依偎在沙發上休息，完全沒發現主人家中的橘貓坐在牠身後，一臉驚訝地看著牠，似乎無法接受為何牠會出現在這裡。

橘貓反應爆紅 主人無奈

橘貓的可愛反應讓主人無奈表示，「我能怎麼辦，難道要讓小貓在外面凍死嗎」。影片獲得上萬網友分享留言，「貓咪的臉看起來好生氣，哈」、「橘貓一臉『竟然膽敢放其他貓進來』的樣子」、「你知道這隻貓再也不會離開了吧」。

對於許多網友建議最好把2隻貓隔離，原PO表示，這隻浪貓出現在他家附近已經半年左右，之前也曾和家中寵物貓一起玩耍過，確認浪貓身上沒有跳蚤也沒有其他疾病，他平時也很注重寵物的健康情況，要大家不要過度擔心。