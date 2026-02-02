ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地也能撐起瀕危生命線

▲草鴞幼鳥。（圖／林保署屏東分署提供）

▲草鴞幼鳥。（圖／林保署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

在冬季枯黃草生地中，研究人員於林邊溪流域發現草鴞亞成雌鳥成功築巢育雛，創下臺灣最南端繁殖紀錄。此一非典型棲地案例，顯示草鴞高度適應力，也突顯看似不起眼的草生地，實為瀕危物種延續後代的重要關鍵，喚起棲地保育新關注。

▲草鴞幼鳥。（圖／林保署屏東分署提供）

▲草鴞幼鳥。（圖／林保署屏東分署提供）

被稱為「猴面鷹」的草鴞，是臺灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，過去繁殖紀錄多集中在高屏溪流域，這次在林邊溪流域發現的巢位並非典型的白茅優勢草地，親鳥在一片以外來種植物香澤蘭為主的草生地中，巧妙利用零星的白茅草叢構築成新生命的搖籃。為了記錄這難得的繁殖過程，研究團隊透過架設4G自動相機進行遠端監測，完整記錄幼鳥成長的珍貴影像，並在幼鳥滿月之際，進行型質測量、健康檢查與上腳環作業。這些工作如同為幼鳥核發「身分證」，讓研究團隊能持續追蹤其離巢後的生存狀況，進而掌握高屏地區草鴞的族群動態。

研究團隊先前在高屏溪流域的監測資料顯示，適合草鴞繁殖的白茅優勢草地極為有限，且大多已經有成鳥佔據，幼鳥離巢後必須離開親鳥的領域，但在現有棲地飽和的情況下，往往只能暫時待在較差的環境，這可能會導致幼鳥的存活率降低。本次在林邊溪流域發現亞成體的草鴞繁殖，雖然擴大了草鴞的已知分布區，但該環境長滿外來種的香澤蘭，巢中也只有兩隻幼鳥，低於平均的3-5隻，顯示可能屬於較差的棲地。

這起非典型繁殖案例的發現，同步印證了現正推動「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。林業保育署屏東分署自2022年便開始嘗試進行白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外的地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地。由於草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，屏東分署亦將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入守護版圖。

林保署屏東分署表示，農友若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金；歡迎2月3日(周二)及2月4日(周三)，在新埤、枋寮有興趣的農友，點擊報名連結（https://forms.gle/fcgJXvukzcBD4xLt7）參加說明會了解詳情。同時，鼓勵農友參與計畫，配合設置猛禽棲架，除能領取維護獎勵，還可能邀請到草鴞進駐農田出工捕鼠，成為守護作物的天然盟友。最後，林保署屏東分署呼籲，透過生態服務給付的實質支持，共同為這群神祕的暗夜守護者營造永續生存的家園。

關鍵字： 草鴞保育屏東繁殖生態

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地也能撐起瀕危生命線

