龍貓依偎「大娃娃朋友」懷裡熟睡　從小到大姿勢從不變

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的龍貓「啾啾」（ちゅちゅ），從小就有一位形影不離的好朋友，一隻大了好幾倍的史努比娃娃。從以前到現在啾啾非常喜歡窩在它的懷裡熟睡，將下巴靠在布偶柔軟的腳閉上眼睛，似乎是因為朋友就在身邊而感到安心。

▲這是啾啾，一隻喜歡跟娃娃睡覺的龍貓。（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）

畫面中，啾啾放鬆地把自己塞進史努比下巴與大腿的縫隙，似乎已經進入夢鄉，一大一小互相依偎的樣子顯得非常可愛。飼主留言補充啾啾從還是小寶寶時，就經常把史努比當成自己的專屬枕頭。即便娃娃因為重心不穩，在睡夢中往前傾倒牠也繼續照睡不誤，偶爾牠還會把頭整個埋進娃娃的胸口，似乎是覺得外面光線太亮。

▲擠在史努比懷裡非常安心。（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）

▲覺得燈光太刺眼就把頭埋得更深。（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）

▲就算娃娃倒下來也繼續睡。（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）

除了史努比外，啾啾的「睡覺好朋友」還包括另一隻動畫「企鵝家族」的布偶，以及大貓熊「香香」的娃娃。啾啾靠在史努比身邊充滿安全感的模樣，至今已經在Ｘ累積超過371萬次點閱，不少網友也被萌翻，「是被寵壞的孩子呢」、「史努比看起來也很高興」、「好可愛」。

▲也很喜歡靠在企鵝身邊。（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）

▲啾啾：跟娃娃一起睡才安心！（圖／翻攝自X／@ChuchuJ1230）