長得太AI！呆萌貓「超魔性笑容」爆紅　300萬網朝聖跨國求收養

長得太AI！呆萌貓「超魔性笑容」爆紅　300萬網朝聖跨國求收養。（圖／翻攝自Facebook／Central Dakota Humane Society）

▲收容所貓咪意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Central Dakota Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國北達科他州動物收容所中一隻長相特殊的貓咪Chip，因為時常露出呆萌表情，超魔性笑容意外讓牠在網路上爆紅，社群貼文獲得超過300萬點閱，還有許多網友把牠的照片做成迷因，最終幫助牠獲得收養，找到永遠的家。

走鐘笑容爆紅　收容所貓成話題

位於北達科他州的動物收容所Central Dakota Humane Society，去年12月在網路上首次曝光Chip的照片，沒想到意外爆紅。照片中可看到，身上有著橘白花紋的Chip，臉上笑容卻看起來十分走鐘，令許多網友覺得有趣。

對於Chip的呆萌表情，許多網友笑稱，「表情太呆了，我一開始還以為是AI」、「這隻貓感覺能看到第五維度」，還有人認為Chip看起來像《愛麗絲夢遊仙境》中的柴郡貓，或《Kpop獵魔女團》中藍色老虎Derpy。

全球網友被圈粉　爆紅貓找到新家

收容所工作人員表示，當初完全沒想到Chip的照片曝光後會獲得這麼大的迴響，「大家似乎無法抗拒Chip那傻傻的笑容，光是看著就會笑出來」，更讓他們開心的是，貼文的爆紅成功幫助Chip獲得收養，收容所獲得來自美國、英國、澳洲等世界各國民眾的留言，現在Chip在新家過著快樂的生活。

關鍵字： 呆萌貓網紅動物收容所收養ChipCentral Dakota Humane Society

