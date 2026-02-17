ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
最強「碰瓷」慣犯！短腿貓借宿朋友家　下秒倒地滑行討摸摸

▲▼最強「碰瓷」慣犯！短腿貓借宿朋友家　下秒倒地滑行討摸摸：手拿來（圖／林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夢娜是一隻相當需要人關注的貓咪。（圖／林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

這年頭借宿的房客都這麼主動嗎？網友林麥克分享一段朋友的短腿貓「夢娜」借宿的影片，沒想到夢娜不但一點都不怕生，甚至主動開啟「碰瓷模式」，只要感覺到對方的氣息，就立刻在腳邊使出「花式翻滾」討摸摸。那純熟的演技與圓滾滾的身形，讓林麥克直呼：「這專業程度，肯定是碰瓷界的老手！」

影片中可以看到，穿著黑白西裝禮服的「夢娜」有著一雙招牌小短腿，在第一次到的客廳裡來回穿梭，看起來悠哉得像在逛自己家一樣。當牠經過林麥克身邊時，對方只是輕輕揮了揮手打聲招呼，夢娜像是感應到「討摸訊號」，立刻華麗轉身，下秒整隻貓「啪嗒」一聲直接側躺在地，甚至還自帶位移效果，順勢滑到人家腳邊。

夢娜倒地後，還不忘抬頭用無辜的大眼睛盯著對方看，彷彿在說：「既然都撞到我了，不摸個幾把說不過去吧？」看到牠這番「強行索愛」的萌樣，讓林麥克也沒輒，只能乖乖伸出手奉上全套按摩。夢娜一邊享受著專業馬殺雞，一邊露出陶醉的神情，屁股還微微翹起，這超強的適應力完全不像是在別人家借宿。

▲▼最強「碰瓷」慣犯！短腿貓借宿朋友家　下秒倒地滑行討摸摸：手拿來（圖／林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲夢娜短短的腿，加上圓圓的眼睛，一副就是惹人愛的模樣。（圖／林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看著夢娜在別人家還能活得如此滋潤，甚至發展出「碰瓷專業技能」，看來主人完全不用擔心牠會有適應不良的問題。對此林麥克轉述夢娜主人的說法，表示夢娜是一隻相當需要關注的貓，常常會在家中與貓哥哥爭寵，甚至出現隨地便溺的狀況，因此夢娜主人也特別帶牠尋求獸醫協助，目前狀況得以改善。

