巨蜥寶寶緊抱「最愛菜瓜布」　泡澡到睡著四腳朝天超放鬆

草原巨蜥「舟舟」是隻愛泡澡的小女生，以前阿嬤就會幫忙準備菜瓜布當牠的「泡澡好朋友」。小朋友時期的牠會在洗手台放鬆到睡著，四腳朝天躺下露出圓滾滾的肚皮，但小手還緊抱著心愛的菜瓜布，心滿意足的模樣立刻融化阿嬤的心。

泡澡配菜瓜布 蜥生一大樂事

舟舟靠在澡盆邊緣，兩隻小手緊緊抱著菜瓜布，非常Chill地享受泡澡時光。躺姿豪邁的牠把自己睡成一個「大」字型，但一隻前爪仍牢牢地抱著海綿，後來還換了個姿勢側睡，安心地把菜瓜布收在胸口。舟阿嬤也留言補充，當時拍完就讓舟舟回到正常趴睡姿勢，菜瓜布本身也不只是玩具，不但可以當枕頭，還能磨擦身體幫助脫皮「就有點沐浴球的概念」。

如今4歲的舟舟體型已升級成「放大版」，但對泡澡的熱愛依然不變，菜瓜布也繼續陪伴著她。只是為了健康著想，阿嬤已經禁止牠再仰躺泡澡，「現在身形比較大了，怕牠不舒服」。黏人的牠不只會抱菜瓜布，還喜歡抱著阿嬤的手撒嬌。不少網友也表示舟舟的睡姿非常療癒，「各種睡到歪七扭八」、「第一次覺得牠很可愛」、「對牠來說菜瓜布是牠的小被被」。

