虎班貓「爆揍吸塵器」洩憤！　被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌

▲奴才吸地吵到幾霸，結果牠去揍吸塵器洩憤。（圖／Threads@rixty_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

鏟屎官Rixty用吸塵器打掃家裡，結果聲音吵到家裡的虎斑貓「幾霸」，還不小心把牠的玩具蒼蠅吸走。怒氣值滿點的牠決定找這台可惡的臭機器算帳，用貓貓拳狠狠地給了拆下來的吸頭幾巴掌，似乎在教訓它居然敢當牠的面制造噪音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲幾霸：你這台壞機器！打打！！（圖／Threads@rixty_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

憤怒貓拳爆打吸塵器

幾霸歪著頭、兇狠地瞪著剛被拆下的吸塵器頭部，背部微微拱起甚至炸毛，似乎是仍在警戒這個可怕的怪物。生氣的牠憤怒地搧了吸頭幾巴掌，就算不小心揮棒落空也不停手，而且與平時玩耍時那種試探的力道不同，而是能聽見「碰碰！」聲響且能造成實質傷害的拳頭，彷彿在為剛才被嚇到的自己與消失的玩具洩憤。

▲打完好幾拳還是很氣的樣子。（圖／Threads@rixty_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

幾霸不止與吸塵器結下樑子，私底下還經常堅守自盜當「偷襪賊」，從媽媽的行李箱將襪子叼出來占為己有。幾爸給這隻吵鬧怪物教訓的影片，也讓許多網友笑說真的看出來牠極度憤怒，「真的好氣哈哈」、「該買掃地機器人載她去四處繞了」、「我都開始覺得吸塵器壞壞了」。

▲正在偷襪子中的幾霸。（圖／Threads@rixty_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）