ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「抬上唇皺鼻」是開心？東京大學研究狗狗表情變化　雌雄竟有差

▲▼ 狗狗,寵物,養成,成長,教育,小狗,毛小孩,訓練。（圖／Pexels）
▲專家研究分析狗狗開心時的表情變化。　（圖／取自Pexels）

記者周偉承／綜合報導

狗是表情豐富且全球廣泛飼養的寵物，在社會與獸醫領域都具重要性。東京大學農學生科學研究科清川副教授與東京動物眼科醫院小林院長等人組成的團隊，為了客觀評估狗在看到喜愛事物時的表情變化，開發出一套可由飼主在家操作的行為測試系統。

實驗中，飼主先讓狗完成「坐下」「等待」指令，再分別呈現喜愛的食物，或玩具等非食物物品，以及未展示物品的對照條件，並以手機拍攝1分鐘表情影像，透過「狗臉部辨識系統」分析臉部細微動作。

▼專家研究分析狗狗開心時的表情變化。　（圖／翻攝自東京大學研究所農學生命科學研究科網頁）

[廣告]請繼續往下閱讀...

狗的表情變化。（圖／翻攝自東京大學研究所農學生命科學研究科網頁）

結果顯示，不分性別，在所有條件下，「嘴唇分離」、「下顎下落」、「吐舌」、「耳朵內收」等4種動作皆有增加，與既有研究相符，證實系統具備有效性。此外，實驗也發現性別差異，如雄性除上述動作外，還會出現「上唇抬起皺鼻」、「下唇下垂」、「舔嘴唇」、「舔鼻子」等表情，且這些動作在實驗期間持續增加，而雌性則多集中在實驗前半段的時間。

研究團隊指出，該系統操作簡便且具客觀分析能力，未來可望應用於獸醫醫療。例如慢性病治療或換藥後，若觀察到狗對喜愛事物的表情反應增加，可能代表壓力導致的「無快感症」獲得改善，生活品質提升。不過團隊也提醒，表情變化不宜單獨作為生活品質判斷標準，應與其他指標綜合評估。

►►►加入新聞雲LINE好友，最新時事不漏接 

關鍵字： 表情日本東京大學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員「出動吊車」急救援

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

路邊撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

廟裡參拜驚見「虎爺顯靈啦」　橫樑上閉眼端坐萌獲22萬讚

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

小喵試穿胸背「像中石化術」　軟趴趴突然忘記怎麼走路

64kg溫柔大丹犬獲收養　給收容所志工「重量級抱抱」：謝謝你們

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

4大寵物輕旅行推薦路線曝　桃園市府邀請飼主假期帶毛孩走春　

萌汪戴頭套好鬱卒　2歲小主人「摸頭講故事」融化網友

「抬上唇皺鼻」是開心？東京大學研究狗狗表情變化　雌雄竟有差

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

小喵試穿胸背「像中石化術」　軟趴趴突然忘記怎麼走路

山區遛狗「放開牽繩自由奔跑」　汪太興奮跌進深12公尺坑洞

廟裡參拜驚見「虎爺顯靈啦」　橫樑上閉眼端坐萌獲22萬讚

天冷進補？柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑：再放點蔥薑蒜

2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

武廟主委嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！網轟：有夠冷漠

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

廣島冬季必吃美食！火鍋舖滿黃色檸檬超澎湃　挑戰4種牡蠣吃法

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

寵物動物熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

小喵試穿胸背　像被石化不肯走

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

讀者迴響

熱門新聞

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

「186公斤美人魚」受困下水道！搜救人員急救援

剛鋪水泥全是萌腳印　工人傻眼

路邊撈起「僵硬小黑炭」！奇蹟甦醒大口喝奶

台北汪回鄉過年　在家免牽繩玩嗨

實驗犬6歲才第一次看過天空

廟裡虎爺顯靈啦　橫樑上閉眼端坐

警犬深入幼兒園遭「強行改造」

小喵試穿胸背　像被石化不肯走

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

比熊剃腳毛防髒　秒變邪惡羊咩咩

除夕帶小貓拜天公　他厭世但配合

土撥鼠挖洞　被狗狗狂騷擾屁股

她大喊「咪咪」　下秒竄出3顆頭狂盯

柯爾鴨「泡米酒」暖身　網笑翻

熱門寵物影片

更多
貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面