「抬上唇皺鼻」是開心？東京大學研究狗狗表情變化　雌雄竟有差



▲專家研究分析狗狗開心時的表情變化。 （圖／取自Pexels）

記者周偉承／綜合報導

狗是表情豐富且全球廣泛飼養的寵物，在社會與獸醫領域都具重要性。東京大學農學生科學研究科清川副教授與東京動物眼科醫院小林院長等人組成的團隊，為了客觀評估狗在看到喜愛事物時的表情變化，開發出一套可由飼主在家操作的行為測試系統。

實驗中，飼主先讓狗完成「坐下」「等待」指令，再分別呈現喜愛的食物，或玩具等非食物物品，以及未展示物品的對照條件，並以手機拍攝1分鐘表情影像，透過「狗臉部辨識系統」分析臉部細微動作。

▼專家研究分析狗狗開心時的表情變化。 （圖／翻攝自東京大學研究所農學生命科學研究科網頁）

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果顯示，不分性別，在所有條件下，「嘴唇分離」、「下顎下落」、「吐舌」、「耳朵內收」等4種動作皆有增加，與既有研究相符，證實系統具備有效性。此外，實驗也發現性別差異，如雄性除上述動作外，還會出現「上唇抬起皺鼻」、「下唇下垂」、「舔嘴唇」、「舔鼻子」等表情，且這些動作在實驗期間持續增加，而雌性則多集中在實驗前半段的時間。



研究團隊指出，該系統操作簡便且具客觀分析能力，未來可望應用於獸醫醫療。例如慢性病治療或換藥後，若觀察到狗對喜愛事物的表情反應增加，可能代表壓力導致的「無快感症」獲得改善，生活品質提升。不過團隊也提醒，表情變化不宜單獨作為生活品質判斷標準，應與其他指標綜合評估。

►►►加入新聞雲LINE好友，最新時事不漏接