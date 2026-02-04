「放養牛」逛大街釀車禍　闖入無農藥草莓園狂吃1年

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹縣關西鎮一處草莓園遭放養牛群侵入大嗑農作物長達1年之久，負責人劉耀駿心酸表示「我們堅持品質，誰來約束放任？」。近期還從監視器畫面中看到，疑似飼主在馬路上趕牛，牛隻受驚嚇橫跨道路遭撞飛的畫面。目前相關單位已經派員稽查蒐證，並通知當事人到案說明。

▲▼作物被吃光、所經之地皆被踐踏破壞。（圖／草莓園負責人劉耀駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

草莓園負責人劉耀駿向《ETtoday寵物雲》指出，在這1年多內已經通報無數次，卻屢屢因飼主聲稱證據不足否認而結案。農場的面積不小，已經盡力架設圍網，不過牛群總能發現「小破口」趁虛而入，將草莓葉全數吃光。該園主打「無農藥」，為的是讓消費者吃得安心有保障，如今卻常受牛隻干擾，所經之地皆被踐踏破壞，更是留下不少牛糞。

▲牛群在果園內留下排泄物，讓負責人實在難以接受。（圖／草莓園負責人劉耀駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



關鍵證據如今出爐 飼主被函到案說明

劉耀駿表示「動物真的沒錯啊，是飼主的問題」，曾建議將牛綁住控制活動範圍、在可視範圍內遛遛或圍起來賣賣牧草等等，皆不被飼主採納，讓他無奈地說「覺得真的太累了」，一直以來只期許能夠敦親睦鄰，大家都各自好好的。近日農場內部及周遭的監視錄影器則清楚拍下牛隻闖入草莓園內、牛隻在馬路上遭撞擊的畫面。

▲放養區域旁邊就是果園，牛群經常趁虛而入啃食草莓葉。（圖／草莓園負責人劉耀駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



新竹縣政府農業處漁牧科廖姓技正回應，4日早上10點左右已經通報警方前往蒐證，該飼主目前可能已經違反《道路交通管理處罰條例》第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰、《民法》第190條，動物加損害於他人生命或財產者，由其占有人負損害賠償責任，故草莓園及車禍當事人可要求賠償。

新竹縣動物保護防疫所林姓技正則提到，牛屬於經濟型動物，故不受《動物保護法》第20條規定約束。監視器畫面也拍下疑似飼主本人驅趕牛隻，才會使其受驚嚇遭撞的瞬間，並非無故侵害，則同法第7條不成立。不過因使飼養動物遭受傷害，仍然違反同法第5條，已經發公文（函）要求當事飼主或單位到案說明。

▲撞上因受驚嚇橫跨馬路牛隻的車輛。（圖／草莓園負責人劉耀駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「放養牛」闖入無農藥草莓園遭狂吃長達1年。（圖／草莓園負責人劉耀駿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

