ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如今的寶貝擁有幸福的生活。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

家人的愛比死神先到來！新竹年約12歲的米克斯犬「寶貝」原本是浪浪，5年前的一個晚上，飼主在路邊遇見了正在翻垃圾堆尋找食物的牠。由於當時的租屋處不能養寵物，於是爸爸毅然決然在短短10天內換房，只為讓寶貝有個家。如今的牠早已是不可或缺的一份子，成為家中的開心果。

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼5年前初次相遇，只敢遠遠的偷看飼主。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）'

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，寶貝的個性親人、愛撒嬌也很貪吃，在主人身邊時超愛討摸摸。零食都喜歡吃，幾乎不挑食，晚上睡前會準時討肉肉，眾多玩具內最喜歡松鼠布偶。爸爸2021年時在臉書社團分享肺腑之言「十天像一個世紀那麼漫長」，初次相遇時的心路歷程引起數萬網友感動。

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗生第一次洗澡的寶貝。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

選擇再一次相信人類的毛孩　遇上天使般的飼主

第一次相遇在某個寒冷的深夜，飼主看見寶貝在垃圾堆中翻找，卻找不到任何食物，便心軟買了罐罐招待，也因此種下緣分的果實。當時飼主的租屋處無法飼養毛孩，寶貝總在租屋處守候到天明亮，一早帶著雀躍的笑容迎接他，陪著他上下班。

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶貝如今是家中的開心果。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸下定決心要收養寶貝，但當時的租屋處無法養狗，他毅然決然退租，花了10天左右找房，一找到新房源便馬上帶牠回家。被收養後的寶貝很快就適應了環境，終於擁有了永遠的家。爸爸最想和牠說「幫妳取名叫寶貝，是要讓妳知道，妳以後也是有家的、有人疼愛的心肝寶貝了」，如今飼主在Threads上回憶過去，更是獲得超過159萬次的瀏覽數。

▲5年前初見浪浪翻垃圾　租屋處不能養狗：10天秒換房只為讓牠有家。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸每天出門上班前寶貝會跟他要潔牙骨。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一共獲得14萬次的按讚數，網友紛紛留言「祝版主一生平安快樂」、「有愛包圍表情都不一樣了」、「狗狗幸福的時候真的會笑」、「我只要食物你卻選擇給我一個家」、「支持這種餵食」、「勇敢的小狗選對主人了」、「活該你那麼多讚」，引起不小的共鳴。

關鍵字： 浪浪收編

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

愛犬整天「詭異凝視」以為生病　女被獸醫問1句話傻：最貴驗孕棒

寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

姐假裝路人！貴賓犬秒認出　卻被媽說服搞錯馬上離開XD

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

英國政壇最穩定官員是「牠」！任職將滿15年　網讚：更適合當首相

寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

購物袋貼「免費倉鼠」　11隻遭被丟公園寒冬中自生自滅

北市關渡碼頭神秘巨魚擱淺　罕見「翻車魚」身陷泥潭

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

快訊／高雄鳳山凌晨民宅大火　屋內發現1具焦屍

《世紀血案》未取得林義雄同意！監委爆：林至今仍不知情

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

獼猴「一家6口」趴宿舍窗外猛盯！女大生回房看傻眼

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

寵物動物熱門新聞

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

遇浪浪翻垃圾　他10天換房收編

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

英國最穩定官員是「牠」　網讚：更適合當首相

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

南非甘蔗園火災　藪貓奇蹟生還

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

關渡碼頭罕見「翻車魚」身陷泥潭

橘貓化身按摩大師　「溫柔踏踏」貓好友

買飼料送帳篷奴才秒訂　收貨大笑

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

讀者迴響

熱門新聞

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

遇浪浪翻垃圾　他10天換房收編

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

英國最穩定官員是「牠」　網讚：更適合當首相

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

南非甘蔗園火災　藪貓奇蹟生還

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

關渡碼頭罕見「翻車魚」身陷泥潭

橘貓化身按摩大師　「溫柔踏踏」貓好友

買飼料送帳篷奴才秒訂　收貨大笑

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

熱門寵物影片

更多
招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面