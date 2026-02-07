寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

▲如今的寶貝擁有幸福的生活。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

家人的愛比死神先到來！新竹年約12歲的米克斯犬「寶貝」原本是浪浪，5年前的一個晚上，飼主在路邊遇見了正在翻垃圾堆尋找食物的牠。由於當時的租屋處不能養寵物，於是爸爸毅然決然在短短10天內換房，只為讓寶貝有個家。如今的牠早已是不可或缺的一份子，成為家中的開心果。

▲▼5年前初次相遇，只敢遠遠的偷看飼主。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）'



飼主和《ETtoday寵物雲》分享，寶貝的個性親人、愛撒嬌也很貪吃，在主人身邊時超愛討摸摸。零食都喜歡吃，幾乎不挑食，晚上睡前會準時討肉肉，眾多玩具內最喜歡松鼠布偶。爸爸2021年時在臉書社團分享肺腑之言「十天像一個世紀那麼漫長」，初次相遇時的心路歷程引起數萬網友感動。

▲狗生第一次洗澡的寶貝。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



選擇再一次相信人類的毛孩 遇上天使般的飼主

第一次相遇在某個寒冷的深夜，飼主看見寶貝在垃圾堆中翻找，卻找不到任何食物，便心軟買了罐罐招待，也因此種下緣分的果實。當時飼主的租屋處無法飼養毛孩，寶貝總在租屋處守候到天明亮，一早帶著雀躍的笑容迎接他，陪著他上下班。

▲寶貝如今是家中的開心果。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



爸爸下定決心要收養寶貝，但當時的租屋處無法養狗，他毅然決然退租，花了10天左右找房，一找到新房源便馬上帶牠回家。被收養後的寶貝很快就適應了環境，終於擁有了永遠的家。爸爸最想和牠說「幫妳取名叫寶貝，是要讓妳知道，妳以後也是有家的、有人疼愛的心肝寶貝了」，如今飼主在Threads上回憶過去，更是獲得超過159萬次的瀏覽數。

▲爸爸每天出門上班前寶貝會跟他要潔牙骨。（圖／妳的名字叫寶貝@xiao.gi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文一共獲得14萬次的按讚數，網友紛紛留言「祝版主一生平安快樂」、「有愛包圍表情都不一樣了」、「狗狗幸福的時候真的會笑」、「我只要食物你卻選擇給我一個家」、「支持這種餵食」、「勇敢的小狗選對主人了」、「活該你那麼多讚」，引起不小的共鳴。