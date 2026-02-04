ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷。（圖／翻攝自Reddit）

▲橘貓靜靜趴在貓手足墓上。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人近來在院中下葬了陪伴他18年的愛貓，意外發現自己不是唯一一個為愛貓逝去心痛的人，所養的橘貓似乎知道貓姊姊已經入土為安，竟然趴在墓碑旁長達好幾個小時，一起為離世的手足哀悼。

橘貓悼念好友　趴墓旁不走

男子費茲(Jake Fitz)在國外論壇Reddit上分享，所養的18歲愛貓Sweet Pea陪伴他大半輩子的生活，近來由於年紀大了在睡夢中安詳離世，他決定把愛貓的遺體埋在自家後院，沒想到意外目睹令人心碎的畫面。

Buried my 18yo yesterday. The kitten has been sleeping on her grave all day.
byu/I_dont_punch_women incats

貼文中可看到，費茲傷心把Sweet Pea下葬後，沒想到所養的另外一隻橘貓富蘭克林(Franklin)悄悄走到墓碑旁，長時間靜靜趴在旁邊，似乎在陪伴著他一起哀悼。

別當牠不懂　網分享「寵物道別法」

貼文曝光後獲得12萬點閱，許多網友留言，「這真是太讓人心碎了」、「可憐的小傢伙正在傷心呢，請一定要多陪陪牠」、「我家的貓突然被安樂死時，我們帶著空的外出袋回家時，家中另一隻貓的表情讓人非常心碎」、「貓其實也會悲傷，就像人類一樣」。

另外有網友建議，如果家中有感情要好的寵物貓去世，建議要讓另外一隻貓聞一聞遺體，這樣能夠幫助牠更好地接受失去親人的悲痛。

