挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

挑嘴西施犬拒絕吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃。（圖／翻攝自Instagram／ceilithepuppy）

▲原本堅持不肯吃飯的西施犬，聽到2字後馬上改變態度。（圖／翻攝自Instagram／ceilithepuppy）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Cieli的西施犬原本拒絕吃飯，無論主人怎麼勸說都沒有用，直到聽到主人講了一個關鍵詞後，態度立刻大轉彎，乖乖吃下食物，可愛影片在網路上爆紅。

11歲西施犬超挑嘴　拒吃特製餐爆紅

在網路上擁有7.7萬粉絲的西施犬Cieli，近來因為一段分享在網路上的影片爆紅，獲得61萬多人次的驚人點閱。已經11歲的Cieli因為腸胃不適，所以主人試圖餵食牠特製食物，希望能幫助牠情況好轉起來，然而挑嘴的Cieli聞了味道以後完全不肯吃。

從女主人梅根(Meghan Maloof Berdellans)分享影片中可看到，男主人阿爾伯特(Albert Maloof Berdellans)坐在地上，試圖哄Cieli吃下食物，然而無論他們好說歹說、嘗試各種方法，Cieli都不肯乖乖吃下。

西施犬聽得懂英文？　關鍵字讓牠秒聽話

就在2人沒辦法時，阿爾伯特突然對Cieli說，「你生病了，得讓你好起來，不然你就得去看獸醫了」，沒想到Cieli聽到獸醫2個字後態度立刻轉變，馬上嚐了一口放在手中的食物，讓2人笑翻，「以後不要再和我說，狗聽不懂英文了」。

影片獲得大量網友留言，「太喜歡了，狗狗原本態度很強硬，一聽到獸醫就變了」、「狗狗表示，我絕對不要去看獸醫」、「愛死了，狗狗真的聽得懂人類說話」。

關鍵字： 西施犬吃飯獸醫挑食寵物CieliMeghan Maloof Berdellans

