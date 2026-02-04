台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

實習記者陳安榆／綜合報導

有網友在Threads上發文表示，3日在參觀台北市立動物園時，看見小朋友當眾拿「香蕉」餵食紅猴，即便聽見周遭民眾叫喚「請勿餵食」也無動於衷。對此園方表示將持續觀察動物的健康狀況，呼籲遊客遵守遊園規則，確保動物有安全又舒適的生活環境。

▲台北市立動物園內的紅猴，非本次事件照。（圖／翻攝自台北市立動物園）



台北市立動物園向《ETtoday寵物雲》指出，被餵食的雄性紅猴「濡牧」目前4歲10個月大，被遊客餵食之後，目前持續觀察牠的採食意願、採食量與排泄狀況，同時回報獸醫進行持續監控。園方表示，紅猴以蔬菜根莖類為主，水果為補充品，加上適合的猴料，包括草、野莓、水果、豆類及種子等等。園內的紅猴每日早晚各有一餐，上午會先確認個體食慾，然後藏食讓其自由採食、下午則是會在環境中藏食，讓其自由覓食。

▲遵守動物園的遊園規則，才能觀察到動物們自然的行為表現。（圖／翻攝自台北市立動物園）

動物園積極宣導勿餵食 仍有遊客「情不自禁」

113年台北市動物園同樣發生過參觀民眾翻越圍牆、逗弄「斑點鬣狗」的事件，園區為妥善照顧圈養的野生動物，並提供遊客安全且優質的參訪體驗，有各種類型的場地設計，但園內都有明顯的告示，呼籲請勿餵食、跨越柵欄、騷擾動物等，請遊客務必遵守游園規則。

▲斑點鬣狗咬合力可高達約453.6公斤，超過人類咬合力的12倍，能輕易咬斷牛骨。（圖／翻攝自台北市立動物園）



為了動物的健康，台北市立動物園設有飼料調配中心，專責園區內動物營養監控、飼糧調配。園方曾表示，即使特意強調請勿餵食，仍會遇到「情不自禁」的遊客，除了糖果、餅乾、麵包，甚至曾有人強調手上的饅頭有機無毒對動物有益，駱駝戶外活動場還出現過奶油塊。園方強調，參觀動物園務必尊重動物的生活與食性，不帶寵物、不餵食動物、不丟砸動物、不拍打玻璃，輕聲細語非常重要，如果恣意餵食傷害動物健康，動物園也依法處理最高可罰30萬。

▲濡牧是紅猴家族新生代的二兒子，爸爸是曾經逃家的「男道」，媽媽則是「星濡」。（圖／翻攝自台北市立動物園）