ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

在 Threads 查看

實習記者陳安榆／綜合報導

有網友在Threads上發文表示，3日在參觀台北市立動物園時，看見小朋友當眾拿「香蕉」餵食紅猴，即便聽見周遭民眾叫喚「請勿餵食」也無動於衷。對此園方表示將持續觀察動物的健康狀況，呼籲遊客遵守遊園規則，確保動物有安全又舒適的生活環境。

▲▼台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　周遭民眾喊「請勿餵食」仍當耳邊風。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲台北市立動物園內的紅猴，非本次事件照。（圖／翻攝自台北市立動物園）

台北市立動物園向《ETtoday寵物雲》指出，被餵食的雄性紅猴「濡牧」目前4歲10個月大，被遊客餵食之後，目前持續觀察牠的採食意願、採食量與排泄狀況，同時回報獸醫進行持續監控。園方表示，紅猴以蔬菜根莖類為主，水果為補充品，加上適合的猴料，包括草、野莓、水果、豆類及種子等等。園內的紅猴每日早晚各有一餐，上午會先確認個體食慾，然後藏食讓其自由採食、下午則是會在環境中藏食，讓其自由覓食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　周遭民眾喊「請勿餵食」仍當耳邊風。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲遵守動物園的遊園規則，才能觀察到動物們自然的行為表現。（圖／翻攝自台北市立動物園）

動物園積極宣導勿餵食　仍有遊客「情不自禁」

113年台北市動物園同樣發生過參觀民眾翻越圍牆、逗弄「斑點鬣狗」的事件，園區為妥善照顧圈養的野生動物，並提供遊客安全且優質的參訪體驗，有各種類型的場地設計，但園內都有明顯的告示，呼籲請勿餵食、跨越柵欄、騷擾動物等，請遊客務必遵守游園規則。

▲▼台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　周遭民眾喊「請勿餵食」仍當耳邊風。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲斑點鬣狗咬合力可高達約453.6公斤，超過人類咬合力的12倍，能輕易咬斷牛骨。（圖／翻攝自台北市立動物園）

為了動物的健康，台北市立動物園設有飼料調配中心，專責園區內動物營養監控、飼糧調配。園方曾表示，即使特意強調請勿餵食，仍會遇到「情不自禁」的遊客，除了糖果、餅乾、麵包，甚至曾有人強調手上的饅頭有機無毒對動物有益，駱駝戶外活動場還出現過奶油塊。園方強調，參觀動物園務必尊重動物的生活與食性，不帶寵物、不餵食動物、不丟砸動物、不拍打玻璃，輕聲細語非常重要，如果恣意餵食傷害動物健康，動物園也依法處理最高可罰30萬。

紅猴濡牧幼年。（圖／台北市立動物園提供）

▲濡牧是紅猴家族新生代的二兒子，爸爸是曾經逃家的「男道」，媽媽則是「星濡」。（圖／翻攝自台北市立動物園）

關鍵字： 台北市立動物園紅猴餵食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

巨蜥寶寶緊抱「最愛菜瓜布」　泡澡到睡著四腳朝天超放鬆

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

狗衝出住家咬傷路過人犬　動保處重罰1萬列攻擊性寵物

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

「放養牛」逛大街釀車禍　闖入無農藥草莓園狂吃1年

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

金融時報：美伊會談地點改在阿曼

「隱藏版助攻王」是他！　爵士柯利爾單場狂傳22助攻破紀錄

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

寵物動物熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

讀者迴響

熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面