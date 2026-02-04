ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗衝出住家咬傷路過人犬　動保處重罰1萬列攻擊性寵物

文山區犬隻互咬。（圖／台北市動保處提供）

▲犬隻從一樓住家內跑出，與散步經過的犬隻發生衝突。（圖／台北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

台北市文山區萬寧街一犬隻衝出家門，在道路上攻擊路過犬隻與民眾，造成人犬受傷送醫。經台北市動保處調查，該住戶曾有2次未妥善管理犬隻受罰，由於未加以悔改，依違反台北市動物保護自治條例裁罰最重1萬元罰鍰，並將犬隻列為具攻擊性寵物。

針對本案，動保處說明，該住戶位於社區一樓，家中飼養5隻犬隻，更應強化門禁防護，避免犬隻跑到公共場域或道路。此外鄰居也表示該戶犬隻曾多次在無防護情況下跑出住家。這次犬隻攻擊路過行人及其犬隻，雖飼主立即跑出阻止，仍造成嚴重人犬傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動保處指出，飼主常因居家防護未完善，例如大門未關好，導致狗狗遇到陌生動物出現叫囂或撲咬，甚至衝出家門發生交通意外，而飼主往往難以在第一時間制止，結果可能讓其他人或動物受傷，嚴重時也可能造成狗狗車禍死亡。

動保處進一步表示，該住戶過去曾2次讓犬隻在公共場域未繫牽繩，或未採取適當防護措施遭裁罰，由於不見改善，動保處於2日再度重罰1萬元，並依動物保護法第20條第3項列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。

動保處也補充相關規定，依台北市動物保護自治條例第10條，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，違者可處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰；動物保護法第7條亦規定飼主應防止所飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產。若被列為攻擊性犬隻，則須依農業部公告規定，出入公共場所由成年人以不超過1.5公尺牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或裝載於金屬製堅固箱籠內。

動保處呼籲，飼主落實居家門禁與外出防護，不只是避免違規受罰，更是守住毛孩與周遭民眾安全的第一道關卡，把該做的防護做到位，才能讓人與犬在同一條路上，走得更安心。

關鍵字： 犬隻衝突台北市動保處狗攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

巨蜥寶寶緊抱「最愛菜瓜布」　泡澡到睡著四腳朝天超放鬆

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

虎斑貓瞪眼攀浴缸大叫　媽媽超無奈：我是洗澡不是死掉

2少年凍死雪地　忠心比特犬「零下守護小主人遺體4天」發抖拒離開

「放養牛」逛大街釀車禍　闖入無農藥草莓園狂吃1年

台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

黃金獵犬不愛吃飯　捧碗求吃堅決撇頭：NO

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

台北動物園遊客拿香蕉餵紅猴　被喊「請勿餵食」當耳邊風

狗衝出住家咬傷路過人犬　動保處重罰1萬列攻擊性寵物

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓「靜趴墓前哀悼」網心碎：牠也懂悲傷

一周相處成永恆羈絆！　收容所黃狗見寄養爸媽來接露招牌燦笑

「放養牛」逛大街釀車禍　闖入無農藥草莓園狂吃1年

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

玉山銀行「菩月樂齡公益信託」捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

金融時報：美伊會談地點改在阿曼

「隱藏版助攻王」是他！　爵士柯利爾單場狂傳22助攻破紀錄

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

寵物動物熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

讀者迴響

熱門新聞

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

貓看媽泡澡超緊張　媽：我不是死掉

2少年凍死雪地　比特犬「守遺體4天」拒離開

草莓園被牛吃1年　放養還釀車禍

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

男下葬18歲愛貓　驚見橘貓趴墓前哀悼

黑狗發現被載回收容所　哀傷眼神網心碎

一周寄養永恆羈絆　黃狗幸福燦笑

舅舅調皮搶貓抓板　黑貓氣炸飛撲

呆萌貓魔性笑容爆紅　300萬網跨國求收養

阿金巧遇黃仁勳　主動討摸超撒嬌

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

玄鳳鸚鵡排隊等待馬殺雞　等不及竟「啄膝蓋」催促

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面