狗衝出住家咬傷路過人犬　動保處重罰1萬列攻擊性寵物

▲犬隻從一樓住家內跑出，與散步經過的犬隻發生衝突。（圖／台北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

台北市文山區萬寧街一犬隻衝出家門，在道路上攻擊路過犬隻與民眾，造成人犬受傷送醫。經台北市動保處調查，該住戶曾有2次未妥善管理犬隻受罰，由於未加以悔改，依違反台北市動物保護自治條例裁罰最重1萬元罰鍰，並將犬隻列為具攻擊性寵物。

針對本案，動保處說明，該住戶位於社區一樓，家中飼養5隻犬隻，更應強化門禁防護，避免犬隻跑到公共場域或道路。此外鄰居也表示該戶犬隻曾多次在無防護情況下跑出住家。這次犬隻攻擊路過行人及其犬隻，雖飼主立即跑出阻止，仍造成嚴重人犬傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動保處指出，飼主常因居家防護未完善，例如大門未關好，導致狗狗遇到陌生動物出現叫囂或撲咬，甚至衝出家門發生交通意外，而飼主往往難以在第一時間制止，結果可能讓其他人或動物受傷，嚴重時也可能造成狗狗車禍死亡。

動保處進一步表示，該住戶過去曾2次讓犬隻在公共場域未繫牽繩，或未採取適當防護措施遭裁罰，由於不見改善，動保處於2日再度重罰1萬元，並依動物保護法第20條第3項列入攻擊性寵物，要求飼主加強犬隻外出防護。

動保處也補充相關規定，依台北市動物保護自治條例第10條，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，違者可處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰；動物保護法第7條亦規定飼主應防止所飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產。若被列為攻擊性犬隻，則須依農業部公告規定，出入公共場所由成年人以不超過1.5公尺牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或裝載於金屬製堅固箱籠內。

動保處呼籲，飼主落實居家門禁與外出防護，不只是避免違規受罰，更是守住毛孩與周遭民眾安全的第一道關卡，把該做的防護做到位，才能讓人與犬在同一條路上，走得更安心。