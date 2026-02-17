警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

▲誰說警犬一定是要在危險四伏的地方執行任務？。（示意圖／記者許權毅攝）

記者林緯平／綜合報導

誰說警犬一定要威風凜凜？美國一隻帥氣的警犬 Blitz 平時專注於追蹤嫌犯與搜索爆炸物，然而日前牠深入幼兒園執行「特殊任務」，竟然被一群小朋友當成畫布，全身貼滿了亮閃閃的貼紙，甚至還戴上粉紅皇冠，反差萌爆表的模樣讓網友全融化！

最強警犬深入「戰區」 對手竟是幼兒園小朋友！

在第一線守護治安的警犬，給人的印象通常是眼神犀利、氣宇軒昂，但當牠們遇到這群「小小人類」時，鐵漢也會化為繞指柔。警犬中士 Blitz 平時的工作非常繁重，不是在追捕嫌犯，就是在尋找危險爆炸物的路上，始終保持高度警戒。不過，牠這天的任務卻比平常還要「艱辛」——參加幼兒園的職業日（Career Day）。

當 Blitz 踏進教室的那一刻，牠立刻被這群熱情的小朋友團團包圍。面對數不清的小手和興奮的尖叫聲，這位英勇的戰士並沒有被嚇跑，反而展現出超專業的穩定性。牠溫柔地把自己龐大的身軀縮小，慢慢趴在地上，任由孩子們靠近、撫摸，眼神中充滿了耐心。

「星星貼紙」變榮譽勳章 帥氣 K9 （警犬）變身粉紅公主

有趣的一幕發生了，小朋友們似乎覺得 Blitz 的防彈背心太過單調，紛紛掏出珍藏的「祕密武器」——星星貼紙與愛心貼紙。只見 Blitz 像是一個巨大的娃娃，全身上下從背心、四肢甚至是耳朵，都被貼滿了五顏六色的貼紙；更吸睛的是，牠頭上還被戴了一頂閃亮亮的粉紅色「公主角蒂亞拉（Tiara）」。

面對孩子們突如其來的「時尚改造」，Blitz 就像接到了最嚴肅的指令，牠一動也不動地配合演出，任憑小朋友在牠臉上動手腳。原本充滿肅殺之氣的 K9，瞬間變成了教室裡最萌的小公主。

任務圓滿達成！戴著皇冠驕傲巡邏

任務結束後，Blitz 並沒有急著甩掉身上的裝扮，反而帶著這一身超過 50 張的「閃亮勳章」和粉紅皇冠，昂首闊步地走出教室。看著牠搖著尾巴、一臉神氣的樣子，彷彿在說：「這可是小朋友送給我的最高榮譽！」