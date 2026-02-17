ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

▲台中4警犬卸下「警用胸背帶」退休！牠的新家有700坪草皮盡情跑跑。（圖／記者許權毅攝）

▲誰說警犬一定是要在危險四伏的地方執行任務？。（示意圖／記者許權毅攝）

記者林緯平／綜合報導

誰說警犬一定要威風凜凜？美國一隻帥氣的警犬 Blitz 平時專注於追蹤嫌犯與搜索爆炸物，然而日前牠深入幼兒園執行「特殊任務」，竟然被一群小朋友當成畫布，全身貼滿了亮閃閃的貼紙，甚至還戴上粉紅皇冠，反差萌爆表的模樣讓網友全融化！

最強警犬深入「戰區」　對手竟是幼兒園小朋友！

在第一線守護治安的警犬，給人的印象通常是眼神犀利、氣宇軒昂，但當牠們遇到這群「小小人類」時，鐵漢也會化為繞指柔。警犬中士 Blitz 平時的工作非常繁重，不是在追捕嫌犯，就是在尋找危險爆炸物的路上，始終保持高度警戒。不過，牠這天的任務卻比平常還要「艱辛」——參加幼兒園的職業日（Career Day）。

當 Blitz 踏進教室的那一刻，牠立刻被這群熱情的小朋友團團包圍。面對數不清的小手和興奮的尖叫聲，這位英勇的戰士並沒有被嚇跑，反而展現出超專業的穩定性。牠溫柔地把自己龐大的身軀縮小，慢慢趴在地上，任由孩子們靠近、撫摸，眼神中充滿了耐心。

「星星貼紙」變榮譽勳章　帥氣 K9 （警犬）變身粉紅公主

有趣的一幕發生了，小朋友們似乎覺得 Blitz 的防彈背心太過單調，紛紛掏出珍藏的「祕密武器」——星星貼紙與愛心貼紙。只見 Blitz 像是一個巨大的娃娃，全身上下從背心、四肢甚至是耳朵，都被貼滿了五顏六色的貼紙；更吸睛的是，牠頭上還被戴了一頂閃亮亮的粉紅色「公主角蒂亞拉（Tiara）」。

面對孩子們突如其來的「時尚改造」，Blitz 就像接到了最嚴肅的指令，牠一動也不動地配合演出，任憑小朋友在牠臉上動手腳。原本充滿肅殺之氣的 K9，瞬間變成了教室裡最萌的小公主。

任務圓滿達成！戴著皇冠驕傲巡邏

任務結束後，Blitz 並沒有急著甩掉身上的裝扮，反而帶著這一身超過 50 張的「閃亮勳章」和粉紅皇冠，昂首闊步地走出教室。看著牠搖著尾巴、一臉神氣的樣子，彷彿在說：「這可是小朋友送給我的最高榮譽！」

相當於人類快140歲！　世界現存最老貓咪還在刷新紀錄

路邊撈起「僵硬小黑炭」　奇蹟甦醒大口喝奶：結局超溫暖

台北汪回雲林過年　「不用牽繩」院子裡自由跑跑嗨翻

6歲才第一次看過天空！實驗犬縮籠發抖→學會討摸

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

除夕拜天公「帶小貓合掌」　牠厭世臉參加：拜完最好給我加菜

土撥鼠專心挖洞卻被狗狗「狂騷擾屁股」　中斷4次讓牠狂抓了

轉頭一看寶寶戴「貓帽」還有尾巴當圍巾　媽笑出來：白擔心了

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

她喊家貓「咪咪」！下秒卻竄出3顆頭狂盯鏡頭　網笑：根本戲精

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

