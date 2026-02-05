零下6度低溫！女暴風雪好心「帶流浪犬回家照顧」　竟吃上官司

▲女子因為幫助流浪犬被提告。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子好心在暴風雪中收留了一隻流浪犬，沒想到卻惹禍上身，因為警方認為她沒有依照正規程序處理事件，而面臨警方指控。

暴風雪中收容流浪犬 女暖心收留

女子加納(Dason Garner)1月31日在暴風雪期間，透過門鈴監視器發現一隻被人遺棄的拉布拉多犬在街上流浪，由於當天氣溫已降到華氏21度（約攝氏零下6度），所以她決定先把狗狗抱回家中，後來才聯絡動物管理部門。

加納表示，她聯絡動物管理部門後，對方要求她立即把狗帶去動物收容所，但由於小狗毛髮嚴重打結、健康情況不佳，她認為小狗當時的情況不適合待在收容所，所以繼續把小狗留在家中照顧。

好心救狗卻挨告 女拒交出受虐犬遭訴

事件發生後不到24小時，加納順利找到小狗的主人貝克(Ashley Baker)，得知小狗其實已經走丟好幾個月。警方後來以遺棄動物的罪名對貝克提出起訴，然而讓加納意外的是，她也遭到當局指控。

警方發言人表示，加納被指控是因為她多次被要求交出小狗，她卻拒絕交出。對於警方指控，加納無奈表示，如果她當時沒出手救狗，小狗就會死於寒冷的天氣，「我現在覺得很困惑，心情非常糟糕」，意想不到的訴訟費和律師費都造成她經濟上的壓力。

加納預計於2月下旬出庭，她表示，如果未來再次遇到有需要的動物，還是會挺身而出。家人已為她舉辦募款活動，希望能夠籌到6000美元（約台幣18萬元）以支付相關法律費用。