購物袋貼「免費倉鼠」　11隻遭被丟公園寒冬中自生自滅

▲「免費倉鼠」自由領養，11隻鼠寶被丟公園中，裡面還塞著幾個紙團。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）



實習記者陳安榆／綜合報導

美國紐約市布魯克林區發生一起令人震驚的棄養事件，數十隻倉鼠被裝在一個簡易的購物袋內，隨意地放置在公園地上，上面還貼著「Free hamsters（免費倉鼠）」的紙條。動物保護團體Sean Casey Animal Rescue馬上參與協助救援，令所有人震驚的是，這些小生命在如此寒冷的天氣下還能如此堅強地活著。

▲倉鼠們的生命都很頑強。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）



根據外媒《The dodo》報導，兩名女子在發現的當下就連絡救援團體，並送往該機構檢查。動保人員發現，棄養者還塞了幾張揉成一團的紙巾，似乎試圖幫倉鼠保暖，只不過對於這種寒冷的清晨可以說是微不足道。被遺棄的倉鼠一共有11隻，幸運的是每隻毛孩的生命力都很旺盛，活潑且好動。

有人隨意對待生命 有人視生命如珍寶

Sean Casey Animal Rescue 的專員直呼「不敢相信居然有人會如此隨意對待生命」，居然是丟在路邊而不是嘗試聯繫救助站。倉鼠在面對新環境時通常會表現出膽小、害怕的樣貌，不過這些毛茸茸的新成員在經歷這些磨難後，卻表現得十分外向，也讓機構內的工作人員放心不少。

▲11隻鼠寶至今已經有9隻找到新家。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）



收容所決定從「迪士尼」動畫中的王子與公主來為牠們取名，例如「茉莉」與「花木蘭」，沒想到短短幾周內，牠們就迎來現實版的童話結局。至今有六隻雌性倉鼠被分為兩批領養，每三隻一個家庭、三隻雄性倉鼠被分別收編。這些有愛心的領養家庭讓機構人員感動，期望這些小小新家人能帶給所有人溫暖，互相救贖。

▲「Free hamsters（免費倉鼠）」袋子被隨意棄置。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）