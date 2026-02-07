ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

購物袋貼「免費倉鼠」　11隻遭被丟公園寒冬中自生自滅

▲紐約「免費倉鼠」自由領養　數十隻鼠寶被丟公園寒冬中自生自滅。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

▲「免費倉鼠」自由領養，11隻鼠寶被丟公園中，裡面還塞著幾個紙團。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

實習記者陳安榆／綜合報導

美國紐約市布魯克林區發生一起令人震驚的棄養事件，數十隻倉鼠被裝在一個簡易的購物袋內，隨意地放置在公園地上，上面還貼著「Free hamsters（免費倉鼠）」的紙條。動物保護團體Sean Casey Animal Rescue馬上參與協助救援，令所有人震驚的是，這些小生命在如此寒冷的天氣下還能如此堅強地活著。

▲紐約「免費倉鼠」自由領養　數十隻鼠寶被丟公園寒冬中自生自滅。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲倉鼠們的生命都很頑強。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

根據外媒《The dodo》報導，兩名女子在發現的當下就連絡救援團體，並送往該機構檢查。動保人員發現，棄養者還塞了幾張揉成一團的紙巾，似乎試圖幫倉鼠保暖，只不過對於這種寒冷的清晨可以說是微不足道。被遺棄的倉鼠一共有11隻，幸運的是每隻毛孩的生命力都很旺盛，活潑且好動。

有人隨意對待生命　有人視生命如珍寶

Sean Casey Animal Rescue 的專員直呼「不敢相信居然有人會如此隨意對待生命」，居然是丟在路邊而不是嘗試聯繫救助站。倉鼠在面對新環境時通常會表現出膽小、害怕的樣貌，不過這些毛茸茸的新成員在經歷這些磨難後，卻表現得十分外向，也讓機構內的工作人員放心不少。

▲紐約「免費倉鼠」自由領養　數十隻鼠寶被丟公園寒冬中自生自滅。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

▲11隻鼠寶至今已經有9隻找到新家。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

收容所決定從「迪士尼」動畫中的王子與公主來為牠們取名，例如「茉莉」與「花木蘭」，沒想到短短幾周內，牠們就迎來現實版的童話結局。至今有六隻雌性倉鼠被分為兩批領養，每三隻一個家庭、三隻雄性倉鼠被分別收編。這些有愛心的領養家庭讓機構人員感動，期望這些小小新家人能帶給所有人溫暖，互相救贖。

▲紐約「免費倉鼠」自由領養　數十隻鼠寶被丟公園寒冬中自生自滅。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

▲「Free hamsters（免費倉鼠）」袋子被隨意棄置。（圖／翻攝自The dodo、Sean Casey Animal Rescue）

關鍵字： 美國棄養倉鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

愛犬整天「詭異凝視」以為生病　女被獸醫問1句話傻：最貴驗孕棒

寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

挑嘴西施犬拒吃飯飯　「主人苦勸沒用」聽2字秒變臉：我乖乖吃

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

姐假裝路人！貴賓犬秒認出　卻被媽說服搞錯馬上離開XD

凱克鸚鵡玩搖鈴「興奮到模糊」　嗨跳抖抖舞謎之震動超ㄎㄧㄤ

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

英國政壇最穩定官員是「牠」！任職將滿15年　網讚：更適合當首相

寒夜見浪浪翻垃圾　他10天換可養寵物房「我們回家吧」

購物袋貼「免費倉鼠」　11隻遭被丟公園寒冬中自生自滅

北市關渡碼頭神秘巨魚擱淺　罕見「翻車魚」身陷泥潭

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

德翔啟動接班　新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

北捷中山站深夜驚魂！男「水果刀插口袋」搭末班車　路人嚇壞求救

快訊／高雄鳳山凌晨民宅大火　屋內發現1具焦屍

《世紀血案》未取得林義雄同意！監委爆：林至今仍不知情

日本眾院大選今投票　高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」直言不甘心

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

獼猴「一家6口」趴宿舍窗外猛盯！女大生回房看傻眼

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

福斯「全新皮卡車Tukan」預告釋出！2027年巴西生產上市

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

寵物動物熱門新聞

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

遇浪浪翻垃圾　他10天換房收編

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

英國最穩定官員是「牠」　網讚：更適合當首相

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

南非甘蔗園火災　藪貓奇蹟生還

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

關渡碼頭罕見「翻車魚」身陷泥潭

橘貓化身按摩大師　「溫柔踏踏」貓好友

買飼料送帳篷奴才秒訂　收貨大笑

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

讀者迴響

熱門新聞

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

遇浪浪翻垃圾　他10天換房收編

西施犬拒絕吃飯飯　聽主人說2字秒聽話

英國最穩定官員是「牠」　網讚：更適合當首相

汪虛弱到測不出體溫　仍對人搖尾

南非甘蔗園火災　藪貓奇蹟生還

龍貓依偎大娃娃　安心睡姿從不變

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

關渡碼頭罕見「翻車魚」身陷泥潭

橘貓化身按摩大師　「溫柔踏踏」貓好友

買飼料送帳篷奴才秒訂　收貨大笑

遊客拿香蕉餵紅猴　被制止當耳邊風

小巨蜥緊抱菜瓜布　泡澡睡倒翻掉

夫妻暴風雪開門驚見橘貓　入屋秒睡翻超萌

黑白貓跨國失蹤5個月　奇蹟跨越250公里回家

熱門寵物影片

更多
招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

招財神寵來了！彰化拾獲球蟒　動防所將開放搶領養

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

好有安全感！比熊妹超黏哥　黃金獵犬的寵溺溢出螢幕：我來承擔

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

北海道貓貓街頭玩雪♥　臉上全是雪模樣超可愛

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

見孫帶狗回來秒說要丟掉　阿嬤相處2個月被征服XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面