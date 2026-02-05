嘉義喵星人認養5660人搶29名額　中籤率僅0.65%

▲▼ 「喵星人命定配對」活動中籤率0.5% ，2月8日抽出幸運飼主 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所(嘉畜所)去年底沒入非法繁殖品種貓及緊急救援安置的混種貓共29隻，為協助貓咪找到溫暖的家並進行後續追蹤，嘉畜所推出「喵星人命定配對活動」，活動限定嘉義縣民參加，短短5天吸引超過5,660人次登記認養，中籤率僅約0.65%，將於2月8日上午10點在官方臉書粉絲專頁直播抽籤，由縣長翁章梁抽出29位飼主。

嘉畜所表示，2024年曾辦理貓認養抽籤活動，15隻貓就吸引超過2.5萬人次登記(中籤率僅萬分之6)，考量當時中籤者皆非嘉義縣民，這次活動改為限定嘉義鄉親參與，本次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗。

由於登記人數眾多，經嘉畜所評估篩選，淘汰戶籍地在外縣市或未提供身分證等630人次、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者497人次、重複登記者117人次、其他問題者16人次，最終符合抽籤資格者計4400人次，中籤率不到百分之一(約0.65%)。

登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別為第19號、第20號與第5號，值得一提的是其中一隻緊急收容安置的混種幼貓即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。

2月8日上午10點將直播抽出天選之人，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，若正取認養人如未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，嘉畜所保有評估該認養者是否合適認養之權利。

縣長翁章梁表示，縣府積極打造友善動物環境，持續改善流浪犬貓問題，也強化動保稽查與寵物管理制度，114年度榮獲農業部「全國動物收容管制業務評鑑-優等」及「全國寵物管理業務績效評鑑-甲等」雙重肯定，展現嘉義縣在動物保護政策上的用心與成果。

嘉畜所呼籲，民眾應正視犬貓的生命價值，鼓勵大家「以認養代替購買」，終養不棄養，並且拒買非法繁殖的犬貓，善待每一條珍貴的生命。