南非甘蔗園大火「兩團小黑球」在掙扎　真面目竟是珍稀「藪貓」

▲小小藪貓康復前後對比。（圖／翻攝自Wild and Free Wildlife Rehabilitation）



實習記者陳安榆／綜合報導

南非共和國一處甘蔗園發生火災，廢墟中有貓咪痛苦掙扎，野生動物救援團體Wild and Free Wildlife Rehabilitation動保人士當即前往查看，竟發現這兩團小黑球是珍稀的「藪貓」，如今兩隻毛孩在專業照護下已經成長得非常漂亮，待完全康復後才會野放。

根據外媒《The Dodo》報導，2隻藪貓被尋獲時的年紀約莫只有3周大，附近並沒有發現成年藪貓，因此帶回野生動物救援中心治療。小藪貓們在這場火災中受到嚴重的燒傷，吸進濃煙而十分虛弱、脫水，故緊急採取輸液、抗生素和氧氣霧化治療，清除肺部的煙霧。

▲藪貓寶寶面部、耳朵、尾巴及身體都有多處燒傷。（圖／翻攝自Wild and Free Wildlife Rehabilitation）



藪貓倚賴尾巴保持敏捷 Phoenix及Isha仍需再加強康復訓練

藪貓寶寶們被取名為Phoenix及Isha，其中Phoenix的傷勢較為嚴重，獸醫師推測牠是為了保護Isha才會如此奮不顧身。幸運的是，這對雙胞胎在經過協會日日夜夜專業的治療下康復的非常迅速，奇蹟般生存下來後在籠內開心地玩耍，毛髮也逐漸漂亮起來。

▲▼在專業人員的細心照護下，藪貓寶寶們康復得非常迅速。（圖／翻攝自Wild and Free Wildlife Rehabilitation）



藪貓屬於《華盛頓公約》附錄二物種，指目前族群數量稀少，雖未立即瀕臨滅絕，但若不嚴格管制國際貿易，將來恐有滅絕風險的動植物。藪貓依靠尾巴來持平衡和敏捷，由於Phoenix及Isha的尾巴接在這場火災中受傷，收容所決議再繼續進行復健訓練，為確保牠們回歸野外生存所需的體能和自然行為。

▲藪貓跳起能抓到起飛的鳥類。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）