心機阿金叫起床放大絕　故意叼「致命違禁品」示威主人一看秒醒

▲主人被阿金行為嚇醒。（圖／翻攝自instagram／mackandskye）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻黃金獵犬每天早上都會出奇招來叫主人起床，由於主人總是會故意賴床，竟然讓狗狗放大絕，口中故意叼著「違禁品」出現在面前，果然成功讓主人立刻起床。

這下清醒了 阿金竟然叼巧克力叫起床

[廣告]請繼續往下閱讀...

主人在Instagram影片中分享，所養的黃金獵犬Skye每天早上都會提供「叫醒服務」，他每天也都會故意賴床拍下影片，沒想到這次卻被嚇了一大跳。影片中可看到，Skye如往常一樣一早出現在主人房門前，然而嘴中竟然叼著一條杜拜巧克力。

巧克力對狗狗有劇毒，若是誤食會導致嘔吐、腹瀉、抽搐，甚至有生命危險，Skye的行為讓主人瞬間睡意全消，幸好聰明的Skye只是想嚇嚇他們，沒有真的吃。

百萬網看瘋 阿金叼巧克力嚇主人引熱議

影片獲得100多萬點閱，許多網友留言，「狗狗真是狡猾又聰明」、「牠確認你有看到，就離開了」、「這是黃金獵犬的慣用技巧，我家狗狗也會叼遙控器或我的錢包」、「典型的阿金，牠真的是太了解我們了」。

有許多網友質疑主人為何會讓Skye碰到巧克力，主人表示，該巧克力包裝完整，且特別放在高處，沒想到Skye為了嚇他們，居然特別把巧克力叼過來，「大家放心，牠完全沒有吃到，牠沒事喔」。