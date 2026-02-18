名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

▲弟弟貪吃的形象，讓主人全程記錄下來。（圖／網友林采鋆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林緯平／採訪報導

聽名字可能要看心情，但聽見這兩個字絕對秒現身！近日網路流傳一段超萌短片，一隻名叫「弟弟」的白底虎斑貓平時個性高傲，這天牠把自己藏在紙箱裡大玩躲貓貓，起初奴才怎麼呼喚似乎都無動於衷。沒想到，當奴才祭出終極大招，輕喊出一句口號，奇蹟竟然在 1 秒內發生，讓網友看完全笑瘋。

▲叫名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」。（影／網友林采鋆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可以看到，客廳的鞋架上放著一個大大的紙箱，而貓咪「弟弟」正躲在裡面享受靜謐的午後時光，從外面看過去完全不見蹤影。飼主林采鋆首先試探性地呼喚牠的名字，但紙箱內毫無動靜，彷彿裡面根本沒有貓，充分展現了貓皇「朕不想理你」的高冷風範。

不過，身為專業奴才自然知道主子的弱點在哪。林采鋆隨即切換語調，柔聲喊出神聖的關鍵字：「弟弟，吃飯囉！」 話音剛落，原本空空如也的紙箱邊緣，竟然像裝了彈簧一樣，瞬間彈出一顆圓滾滾的虎斑色小頭！「弟弟」睜大著圓滾滾的雙眼盯著鏡頭，眼神裡寫滿了對罐罐的渴望，與前一秒的安靜形成強烈反差。

▲弟弟生性傲嬌，但又很貪吃。（圖／網友林采鋆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林采鋆表示，今年 3 歲的「弟弟」雖然平時個性有些傲嬌，但只要為了吃，牠不只會展現這種「光速現身」的技能，甚至還會乖乖配合「握手」，或是發出像狗狗一樣的「汪」叫聲，可說是為了美食完全可以放下皇室尊嚴的貪吃代表。

這段逗趣的畫面也引起不少貓友共鳴，紛紛留言笑說：「一看就知道他真的聽懂」、「好可愛喔！聽到關鍵字就出現了！」、「貓咪的耳朵果然是選擇性重聽 XD」、「那個頭彈出來的瞬間我重播了五次」、「吃飯皇帝大，尊嚴先放旁邊！」