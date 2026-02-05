ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
買飼料送帳篷！奴才手刀下訂收貨大笑　拉布拉多問號：這是帽子？

拉布拉多犬Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

▲Luca看到帳篷表情超困惑。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

記者李依融／採訪報導

飼主Rebecca Yang上網訂狗飼料，看到「訂兩包送狗狗帳篷」立刻下單，結果一收到貨先大笑，因為帳篷的尺寸超迷你，大概只夠家裡的拉不拉多犬Luca「當帽子」，Luca看著帳篷露出傻眼的表情，媽媽將超有戲的眼神PO上網，也逗樂了許多網友。

Rebecca Yang家的拉布拉多犬Luca1歲10個月大，體重足足有35公斤，這天媽媽幫牠訂了飼料，看到「訂兩包送帳篷」的優惠活動，想著愛犬在帳篷裡的舒服模樣與驚人的「食力」，二話不說便訂了2包12公斤的飼料。等了半個月終於收到贈品，Rebecca Yang期待地打開包裹，結果原地大笑，原來這個帳篷是小型犬貓適用的，對Luca來說實在太小了，大概比較適合當帽子，Luca把頭塞進去大概就滿了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉布拉多犬Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

▲媽媽笑說這頂帳篷像是Luca「登基的帽子」。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

後來Rebecca Yang決定把這份愛在網路社團轉送給其他小型犬貓，不過Luca似乎依依不捨，不斷宣示主權不讓媽媽打包，媽媽只好以「去公園玩」作為交換條件，才成功說服愛犬。

這頂帳篷很快找到新主人，黑色四目臘腸在裡頭睡得好舒服，臘腸狗的主人也送了雞腿零食當作「交換禮物」的回禮。Rebecca Yang看到帳篷有好歸宿也很開心，尤其自己之前也養臘腸狗，看到毛孩喜歡覺得很滿足，不過她笑說，「現在還不能讓Luca知道雞腿的事」。

拉布拉多犬Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

▲帳篷找到新主人啦！臘腸在裡面超舒服的。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

拉布拉多犬Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

▲臘腸的主人也準備了回禮給Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

網友們看到Luca跟帳篷的合照也覺得好笑，「有沒有可能真的是帽子」、「第一次看到拉拉有鄙視臉」、「表情太好笑了」、「Luca真的傻眼欸」。

拉布拉多犬Luca。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

▲Luca漢草十分壯碩，一包12公斤的飼料20天就能吃完。（圖／飼主Rebecca Yang提供）

