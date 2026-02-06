ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
愛犬整天「詭異凝視」以為生病　女被獸醫問1句話傻：最貴驗孕棒

愛犬整天「詭異凝視」以為生病　女被獸醫問1句話傻：最貴驗孕棒。（圖／翻攝自Instagram／jadeemily21）

▲女子以為寵物犬生病，看獸醫後有驚人發現。（圖／翻攝自Instagram／jadeemily21）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人近來發現寵物犬行為異常，因為擔憂趕緊帶去看獸醫，沒想到獸醫卻反問她「你是不是懷孕了」，驚人結果讓她傻眼，自嘲帶寵物看診成了最昂貴的驗孕棒。

整天被狗緊盯　看獸醫竟發現自己懷孕

女子法羅(Jade Emily Farrow)在網路上分享，所養的卡斯羅犬(Cane corso)近來表現十分奇怪，常常會沒有原因一直盯著她。影片中可看到，當她要出門時，原本在沙發後的寵物犬會突然探出頭，確認一下她的情況。

法羅擔心寵物犬可能生病，便決定帶去看獸醫，沒想到獸醫卻做出讓人意外的診斷，反問她是否有可能懷孕，因為狗的嗅覺十分靈敏，認為寵物犬的種種異常行為，有可能與察覺女主人懷孕有關，而她進一步檢查後果然發現自己有了好消息。

狗狗早知道　靈犬「護主行為」網感動

影片曝光後獲得200多萬點閱，許多網友留言，「女子懷孕後聞起來的味道不太一樣，狗狗一定是發現了」、「我當初和寵物犬散步的時候，原本走在我前面的狗狗，突然走到我旁邊，讓我覺得事有蹊蹺，檢查後發現我懷孕了」、「牠看你的表情就像在說，『全世界只有我知道你懷孕了喔』」。

關鍵字： 寵物犬獸醫驗孕懷孕Jade Emily Farrow

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

虎班貓「爆揍吸塵器」洩憤！　被吵醒氣到炸毛狂呼它巴掌

