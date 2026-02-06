ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
毛孩走春弄髒免驚！　東森寵物「美容包月」連假全台跨店通用

▲。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物過年期間，將持續開放旗下「美容包月服務」，可以全台門市跨店使用。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

春節連假正式展開，不少家庭規劃帶著毛小孩到處趴趴走，但最頭痛的問題莫過於清潔不便與毛孩體力負荷。全台寵物連鎖品牌東森寵物宣布，過年期間持續開放旗下「美容包月服務」全台門市跨店使用，飼主只要事先預約，就能在旅途中就近讓毛孩享受梳洗服務，降低弄髒車內或住宿環境的困擾，成為春節出遊的重要後援。

出遊弄髒不怕！全台百家門市「包月服務」做後盾

毛孩出遊時在草地、沙灘奔跑戲水後，經常落得滿身泥濘，飼主只要持有美容包月合約，無論是在出遊地還是返鄉途中，只需事先與當地門市預約，就能用包月洗沐服務讓毛孩重回清爽，並讓愛車與民宿保持乾淨。而針對毛孩們長途移動可能帶來的體能消耗與健康壓力，東森寵物同步推出升級版保健品牌「森悅 CenTree」，幫忙打造更精準的日常調理方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／東森寵物提供）

▲保健品森悅 CenTree幫毛孩在旅行中輕鬆補營養。（圖／東森寵物提供）

【森悅 CenTree】全新升級改版！東森寵物守護毛孩健康日常

在使用便利性上，森悅 CenTree 改採粉狀獨立包裝設計，可直接拌入飼料、罐罐讓飼主在旅途中也能輕鬆餵食。結合漢方草本概念與現代營養科學的配方，全面添加雲芝多醣體及七支益生菌，讓防護力與腸道吸收力同步強化，同時針對關節、腸道、護眼、排毛、腎臟、心血管及皮毛等七大系列全方位照護，讓毛孩快樂玩耍也能輕鬆維護健康。

內外兼修，讓愛寵陪你走得更遠

東森寵物表示「我們相信每天一點，長久安心」，透過全台門市提供的專業美容服務，以及「森悅 CenTree」的日常精準營養補充，致力於在春節期間、甚至往後的每一天成為全台毛小孩的健康後盾。

【關於東森寵物】
東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。
 

關鍵字： 寵物美容包月服務春節出遊毛孩健康東森寵物

